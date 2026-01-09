Poola president pani veto EL-i digimääruse siseriiklikule rakendamisele

Presidendi veto takistab Poola regulaatoritel DSA-d rakendada ja viib Nawrocki kokkupõrkekursile tsentristist peaministri Donald Tuskiga, kelle parlamendienamus seaduse vastu võttis.

Nawrocki põhjendas, et kuigi eelnõu eesmärk kaitsta kodanikke – eriti alaealisi – on iseenesest õige, annaks Poola seadus ametnikele veebisisu üle liiga suure võimu, tekitades sel viisil ametkondliku tsensuuri.

"Tahan selgelt välja öelda: olukord, kus ametnik, kes allub valitsusele, otsustab selle üle, mis on internetis lubatud, meenutab tõeministeeriumi loomist George Orwelli romaanist "1984"," ütles Nawrocki oma avalduses.

Samuti hoiatas Nawrocki, et kui anda võimudele õigus otsustada, mis on tõde ja mis desinformatsioon, õõnestaks see samm-sammult sõnavabadust. Ta nõudis eelnõu muutmist nii, et vaidlusi veebisisu üle lahendaksid sõltumatud kohtud.

Ka Nawrocki ideoloogiline liitlane USA president Donald Trump on teravalt vastu EL-i digiteenuste määrusele, mis kohustab suuri platvorme nagu X, Facebook ja Instagram sisu modereerima.

Trump ja tema tippametnikud on varem nimetanud määrust orwellilikuks tsensuuriks konservatiivide ja parempoolsete vastu.

Valitsus: president pani turvalisusele veto

Asepeaminister ja digiminister Krzysztof Gawkowski lükkas Nawrocki seisukohad tagasi, süüdistades presidenti veebiturvalisuse õõnestamises ja digiplatvormide poolele asumises.

"President pani veebiturvalisusele veto," ütles Gawkowski reedesel pressibriifingul. Ta rõhutas, et seadus oleks kaitsnud lapsi seksuaalkurjategijate, peresid desinformatsiooni ja kasutajaid läbipaistmatute algoritmide eest.

Minister tõrjus orwellilikke võrdlusi, märkides, et eelnõu jättis sisu üle otsustamise ametnike asemel selgesõnaliselt tavakohtutele.

Gawkowski nentis, et Poola on nüüd üks väheseid EL-i riike, kus puudub DSA tõhusaks jõustamiseks vajalik siseriiklik seadusandlus, kuid lubas, et valitsus jätkab tööd uute reeglite nimel.

Tüliõun EL-i ja USA suhetes

Sotsiaalmeedia reguleerimine on põhjustanud Euroopa Liidu ja USA vahel pingeid.

Brüssel on juba trahvinud Elon Muski platvormi X seaduse rikkumise eest 120 miljoni euroga. See tõi kaasa Washingtoni raevuka reaktsiooni, sealhulgas reisikeelud endisele EL-i volinikule Thierry Bretonile (üks seaduse arhitekte) ja neljale desinformatsioonieksperdile.

DSA võimaldab määrata trahve kuni kuue protsendini ettevõtte ülemaailmsest käibest ja äärmisel juhul platvormi ajutiselt keelustada.

Euroopa Komisjon laiendas sel nädalal uurimist X-i tehisintellekti teenuse Grok suhtes, kuna see hakkas kasutajate palvel genereerima inimestest seksuaalse sisuga pilte ilma nende nõusolekuta.

Euroopa Komisjoni digivaldkonna pressiesindaja Thomas Regnier keeldus riiklikku menetlust kommenteerimast, kuid rõhutas DSA siseriikliku rakendamise vajalikkust, et Poola kasutajad saaksid oma õigusi kaitsta (nt konto sulgemise vaidlustamine).

"Seetõttu on meil Poola suhtes käimas rikkumismenetlus. Kaebasime Poola Euroopa Kohtusse, kuna riik ei ole määranud ega volitanud digiteenuste koordinaatorit," lisas Regnier, viidates 2025. aasta mais tehtud otsusele.

Gawkowski sõnul otsustab valitsus kiiresti, mida vetostatud eelnõuga edasi teha. Tuski nelja partei koalitsioonil pole parlamendis Nawrocki veto murdmiseks piisavalt hääli. See on tekitanud poliitilise patiseisu valitsuse jaoks oluliste seaduste vastuvõtmisel enne järgmise aasta valimisi. Nawrocki püüab aga aidata endaga seotud parteil Õigus ja Õiglus (PiS) pärast 2023. aasta kaotust uuesti võimule tõusta.