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ChatGPT sai esimese tehisaru juturobotina rangemad EL-i reeglid

Välismaa
Euroopa Liidu lipp. Pilt on illustratiivne.
Euroopa Liidu lipp. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Euroopa Liit lisas esmaspäeval ChatGPT rangema õigusliku järelevalve alla kuuluvate digiteenuste nimekirja, mis tähendab, et juturobot peab hakkama järgima senisest karmimaid ohutusnõudeid. See on esimene kord, kui sellised reeglid laienevad tehisintellektil põhinevale juturobotile.

Lisaks liigitas Brüssel Redditi ja Robloxi väga suurteks veebiplatvormideks, mis on staatus, millega kaasnevad täiendavad kohustused ja järelevalve.

"ChatGPT, Reddit ja Roblox peavad nüüd Euroopa Liidus vastama kõrgematele järelevalve- ja vastutusstandarditele, mis on kooskõlas nende suure mõjuga meie kodanikele ja ühiskonnale," ütles Euroopa Komisjoni tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen.

Komisjoni teatel kohaldatakse väga suure platvormi määratlust platvormidele ja otsingumootoritele, millel on 27-liikmelises ühenduses üle 45 miljoni igakuise aktiivse kasutaja. ChatGPT, Reddit ja Roblox teatasid selle künnise ületamisest.

Kolmel platvormil on nüüd neli kuud aega, et täita digiteenuste määruse (DSA) lisanõudeid. See sisuseadus on oluline osa EL-i õiguslikust arsenalist, mida on viimastel aastatel kasutatud suurte tehnoloogiaettevõtete ohjeldamiseks.

Nende kohustuste hulka kuulub oma teenusest ja algoritmilistest süsteemidest tulenevate süsteemsete riskide hindamine ja leevendamine, mis on seotud ebaseadusliku sisu levitamisega ning negatiivse mõjuga alaealistele, kasutajate füüsilisele ja vaimsele heaolule, põhiõigustele, valimisprotsessidele ja avalikule julgeolekule, teatas Brüssel.

Selleks, et tuua ChatGPT digiteenuste määruse reguleerimisalasse, liigitas komisjon selle otsingumootoriks.

Saksa tehnoloogia mõttekoja Interface esindaja Lena-Maria Boswald ütles enne teadet, et oodatav samm loob pretsedendi ja mõjutab regulatiivseid ootusi igale suurele generatiivsele tehisintellektisüsteemile, mida EL-is kasutatakse.

"OpenAI-l on tehisintellekti määruse alusel juba riskijuhtimiskohustused, kuid digiteenuste määrus võib selle ulatust laiendada," ütles Lena-Maria Boswald.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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