Kaitseinvesteeringute keskus otsib kaitseväe Narva linnaku ehitajat

Kaitseväe Narva linnaku ehitamiseks on ette nähtud kuus hektarit maad Kadastiku linnaosas Narva tööstusparkide vahetus läheduses. See on linna piires, kuid kortermajadest piisavalt kaugel, et tsiviilelanikke vähem häirida.

Linnaku ehitus võiks alata mõne kuu pärast, kui on ehitaja leitud ja maaküsimus lahendatud. Ehitushange on juba alanud.

"See kõik sõltub, kuidas protsessid meil lähevad. Hetkel me oleme välja kuulutanud kvalifitseerimise etapi ja peale seda kuulutame välja hinnapakkumiste vooru ja eeldatavad pakkumised saame kevadel. Samas, meil osa maad on olemas, aga mingid maad me peame linnaga vahetama. See protsess ei ole veel alanud," rääkis kaitseinvesteeringute keskuse põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma.

Narva uus üldplaneering, mis tulevase linnaku asukoha riigikaitsemaaks muudab ja maadevahetuseks tee avab, peaks volikokku jõudma jaanuaris.

"Riigi maad on umbes kolmandik ja kaks kolmandikku on Narva linna maa. Nii et eks linn küsib ka oma maa eest vastu mõned maatükid, aga see protsess on veel ees. Aga hetkel ei ole veel seda maad, kuhu seda linnakut ehitada," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Narva linnak on mõeldud eeskätt patrullbaasina, raskem sõjatehnika jääb Tapale.

"Linnakusse tuleb umbes 12 hoonet ja see on mõeldud alaliselt kuni 500 inimest ja telkides ajutiselt veel 500. Maksimaalne mahutavus on kuni 1000 inimest, aga nii-öelda igapäevaselt hakkab seal roteeruma 200 kuni 300 inimest," lausus Voogma.

Kaitseväe Narva linnak, mille ehitus maksab umbes 15 miljonit eurot, peaks valmis saama tuleva aasta lõpuks.