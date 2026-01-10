Fotod: Virumaal käidi tuisuilmale vaatamata matkamas

Virumaal peeti laupäeval kaks eriilmelist matka. Lääne-Virumaal kulges rahvamatk mööda kergliiklusteed. Ida-Virumaa loodusmatk viis osalejad aga Alutaguse metsade vahele. Kuigi möllas lumetuisk, siis matkajaid see ei heidutanud.

Lääne-Virumaal toimunud kaitseliidu Viru maleva rahvamatk viis Viru-Jaagupist Rakverre. Mõned jooksid, mõni sõitis suuskadega, kuid enamik valis jalutamistempo.

Viiendat korda toimunud matkaga tähistati Rakvere vabastamise 107. aastapäeva. Osalejad ei lasknud end tuulisest ilmast ja lumesajust heidutada.

"Üle-eelmisel aastal oli külm, eelmisel aastal oli lihtsalt pinnatuisk ja libe. Sel aastal on siis kõik kokku pandud. Aga ei kurda, ei kurda," ütles Atse Pääro.

"Tavaliselt käin ka külmade ilmadega õues ja ma arvan, et see on hea võimalus inimestel õue minna, niisuguse ilmaga rohkem ära harjuda ning näitab inimestele, et meil on ikka head teed, kus kõndida," lausus Raiko Pähkel.

Lääne-Virumaal oli kergliiklusteel liikuja suurim sõber tänases ilmas sahamees. Alutaguse metsade vahel kulgenud Jäärebase loodusmatkal sellist luksust mõistagi ei olnud.

"Ma võin garanteerida, et sahamees siin ei olnud käinud. Nii et Jäärebase võlu on ikkagi see, et sa otsid neid järve ääres, kõnnid paksus lumes ja mis seal salata, kõik kümme aastat on alati lumi olnud ja parematel aastatel puusadeni, täna võib-olla umbes 15 sentimeetrit," rääkis matkajuht Kunnar Karu.

Kurtna järvestikus kulgenud matka lõpetajad saavad jäärebase tiitli. Varahommikul Tartust seda aunimetust jahtima tulnud Kärt Karro jäi saadud emotsioonidega rahule.

"Naeratus on näol. Olin üllatunud, kui eriilmelised need järved on, maastik oli väga mõnus, saime mõnusa talveilma, nii et tunne ja mulje oli ainult väga-väga hea," ütles Karro.

Virumaa matkadel trotsis laupäeval tuisuilma ligi 200 inimest.