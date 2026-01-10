X!

Fotod: Virumaal käidi tuisuilmale vaatamata matkamas

Eesti
Jäärebase matk algas kell 8 hommikul.
Jäärebase matk algas kell 8 hommikul. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Virumaal peeti laupäeval kaks eriilmelist matka. Lääne-Virumaal kulges rahvamatk mööda kergliiklusteed. Ida-Virumaa loodusmatk viis osalejad aga Alutaguse metsade vahele. Kuigi möllas lumetuisk, siis matkajaid see ei heidutanud.

Lääne-Virumaal toimunud kaitseliidu Viru maleva rahvamatk viis Viru-Jaagupist Rakverre. Mõned jooksid, mõni sõitis suuskadega, kuid enamik valis jalutamistempo.

Viiendat korda toimunud matkaga tähistati Rakvere vabastamise 107. aastapäeva. Osalejad ei lasknud end tuulisest ilmast ja lumesajust heidutada.

"Üle-eelmisel aastal oli külm, eelmisel aastal oli lihtsalt pinnatuisk ja libe. Sel aastal on siis kõik kokku pandud. Aga ei kurda, ei kurda," ütles Atse Pääro.

"Tavaliselt käin ka külmade ilmadega õues ja ma arvan, et see on hea võimalus inimestel õue minna, niisuguse ilmaga rohkem ära harjuda ning näitab inimestele, et meil on ikka head teed, kus kõndida," lausus Raiko Pähkel.

Lääne-Virumaal oli kergliiklusteel liikuja suurim sõber tänases ilmas sahamees. Alutaguse metsade vahel kulgenud Jäärebase loodusmatkal sellist luksust mõistagi ei olnud.

"Ma võin garanteerida, et sahamees siin ei olnud käinud. Nii et Jäärebase võlu on ikkagi see, et sa otsid neid järve ääres, kõnnid paksus lumes ja mis seal salata, kõik kümme aastat on alati lumi olnud ja parematel aastatel puusadeni, täna võib-olla umbes 15 sentimeetrit," rääkis matkajuht Kunnar Karu.

Kurtna järvestikus kulgenud matka lõpetajad saavad jäärebase tiitli. Varahommikul Tartust seda aunimetust jahtima tulnud Kärt Karro jäi saadud emotsioonidega rahule. 

"Naeratus on näol. Olin üllatunud, kui eriilmelised need järved on, maastik oli väga mõnus, saime mõnusa talveilma, nii et tunne ja mulje oli ainult väga-väga hea," ütles Karro.

Virumaa matkadel trotsis laupäeval tuisuilma ligi 200 inimest.

Toimetaja: Marko Tooming

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:41

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

21:18

Fotod: Virumaal käidi tuisuilmale vaatamata matkamas

21:16

Ka pühapäeval sajab lund ja tuiskab

21:10

ERR Donbassis: AK võttegrupp sattus pommirünnaku tunnistajaks

21:09

Cramo andis Tartu Ülikoolile teise kaotuse, TalTech sai Keilas võidulisa

21:00

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

21:00

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

21:00

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

20:47

Kruus ja Üprus said kodusel karikaetapil kolmanda koha

20:19

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:15

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu laupäeval autosõidust loobuda Uuendatud

18:24

Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

09.01

Terras: lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel pileti eest maksma

12:04

Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina Uuendatud

09:06

Trump hoiatas uuesti Iraani juhtkonda

09.01

Ühendriigid hõivasid Kariibi merel naftatankeri Uuendatud

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

12:45

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

09.01

Kiviselg: Ukraina õhurünnakud muutuvad Venemaa jaoks üha valusamaks

06:21

Madison: kui Keskerakond on järgmises koalitsioonis, tulen Euroopast ära

ilmateade

loe: sport

21:41

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

21:09

Cramo andis Tartu Ülikoolile teise kaotuse, TalTech sai Keilas võidulisa

20:47

Kruus ja Üprus said kodusel karikaetapil kolmanda koha

20:19

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

loe: kultuur

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

14:17

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

13:57

"Emalõvi" pälvis kaks Läti filmiauhindade nominatsiooni

13:36

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

loe: eeter

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

16:03

Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

12:45

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10:51

Kalamajas poodi pidav Alma Sooäär tähistas 90. sünnipäeva: see tuli nii ruttu!

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 12:00:00)

09.01

Laupäeval tuleb lumelisa

09.01

Raudsepp: üksnes EL-i toetusraha pole argument Tallinna investeeringuteks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo