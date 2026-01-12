Sõja 1419. päev: Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 12. jaanuaril kell 20.52:

- Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette;

- Ukraina partisanid süütasid Moskva oblastis Vene õhutõrje sidetorni;

- Zelenski teatas õhutõrjele pühendatud kohtumisest;

- EL valmisolekust kõnelusteks Putiniga: me pole veel sealmaal;

- Vene väed üritavad tungida Lõmani;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit.

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette

Briti meedia teatel kavatseb Ühendkuningriik luua Ukrainale uue võimsa ballistilise raketi Venemaa sihtmärkide hävitamiseks sügaval vaenlase tagalas.

Jutt käib ilmselt rakettidest Nightfall, mis on väidetavalt võimelised kandma 200-kilogrammiseid lõhkepeasid ja mille laskeulatus on peaaegu 500 kilomeetrit. See on piisav, et tabada rindelt näiteks Moskvat, kirjutas väljaanne The Sun.

"Suurbritannia otsib ettevõtteid, kes projekteeriksid, arendaksid ja tarniksid esimesed kolm raketti katsetusteks üheksa miljoni naelase lepingu alusel," seisis artiklis.

Ajakirjanike andmetel kinnitas kavatsust toota Ukrainale rakette kaitseminister John Healey, kes viibis neljapäeval Kiievis, kui Venemaa korraldas Ukraina pealinnale õhurünnaku rakettide ja droonidega.

Samuti meenutas minister, kuidas tema rong pidi õhuhäiresireenide kõlades tegema hädapeatuse.

"See oli tõsine hetk ja elav meeldetuletus drooni- ja raketirahest, mis tabab ukrainlasi miinuskraadide juures. Me ei salli seda ja kavatseme anda ukrainlastele vastupanuks täiustatud relvastust," ütles Healey.

EL valmisolekust kõnelusteks Putiniga: me pole veel sealmaal

Euroopa Liit teatas esmaspäeval, et tingimused pidada läbirääkimisi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga Kremli agressioonisõja lõpetamise üle Ukrainas ei ole veel küpsed, taustaks Prantsuse ja Itaalia juhtide üleskutse Euroopale taas jõulisemalt end pildile sättida ja dialoog taastada.

"Me pole veel sealmaal, kuid mingil hetkel me tahaksime, tõepoolest, loota, et jõuavad kätte sellised kõnelused, mis viiksid viimaks rahuni Ukrainas," ütles EL-i pressiesindaja Paula Pinho.

"Ühel hetkel peavad kõnelused toimuma, ka president Putiniga, ning seni tehakse palju tööd. Kahjuks ei näe me aga president Putini poolt mingeid märke suhtlusvalmidusest," ütles Pinho.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles reedel, et on saabunud aeg EL-i ja Venemaa vahelise kõrgetasemelise dialoogi taastamiseks. Ta lisas, et Ukraina kõneluste jaoks võiks määrata erisaadiku.

Meloni avaldus järgnes Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni detsembrikuisele üleskutsele, et Euroopa peaks lähinädalatel leidma Kremliga suhtlemiseks raamistiku.

Ukraina partisanid süütasid Moskva oblastis Vene õhutõrje sidetorni

Ukrainat toetava partisaniliikumise Ateš agendid süütasid Venemaal Moskva oblastis õhutõrjeüksusele kuuluva sidetorni.

"Meie agendid viisid Moskva oblastis läbi eduka sabotaažioperatsiooni, tabades Venemaa õhu- ja kosmosevägede õhukaitse raketivägede koosseisu kuuluva 5. õhukaitsediviisi õhutõrjesüsteemi elementi. Me hävitasime väeosa sidetorni," seisab sotsiaalmeedias avaldatud Ateši teates, mida vahendas uudistekanal Ukrinform.

Rühmitus rõhutas, et süüdatud torn oli Venemaa relvajõudude üksuse side- ja juhtimispunkt. See pakkus turvalist raadioreleesidet operatiivseks teabe ja käskude vahetamiseks juhtkonna ja alluvate õhutõrjeüksuste vahel. Tornis asus ka raadioelektrooniline luure- ja signaali pealtkuulamisvarustus, mis on ülioluline teabe kogumiseks ja üldise kontrolli säilitamiseks olukorra üle piirkonnas.

"Selle sidesõlme hävitamine nõrgestab õhukaitsevõimet Venemaa keskosas. Häiritud koordineerimine, juhtimine ja luureandmete kadu muudavad kogu süsteemi vähem efektiivseks ja haavatavaks. Me tõestame, et vaenlase tagala ei ole ohutu tsoon. Ateši agendid töötavad Venemaa keskosas, nõrgestades Venemaa relvajõudude peamisi sõjalisi võimeid," rõhutas partisaniliikumine.

Zelenski teatas õhutõrjele pühendatud kohtumisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval peatsest kohtumisest, mis keskendub Ukraina vajadusele täiendava õhutõrjevõime järele.

Zelenski arutas õhutõrjeküsimusi ja partnerite tarneid, muuhulgas ka seda, mis on juba teel, millised taotlused on täitmata ja mida tuleb kiirendada, Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõiga.

Zelenski sõnul on esmane prioriteet õhutõrjeraketid.

"Eelkõige on meil homme koosolek, kus me seda arutame. Vaja on partnerite uusi panuseid algatusse PURL. Samuti tarneid Euroopa varudest: raketid on ladudes olemas ja me teame seda. Need peavad olema meie õhukaitsjate käsutuses," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

Venemaa kasutas sel nädalal Ukraina vastu ligi 1100 ründedrooni, enam kui 890 juhitavat lennukipommi ja üle 50 eri tüüpi raketi.

Ukraina kavandab ühtlasi Ühendriikidega kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava.

Riigipea kuulas samuti ära Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovi ettekande suhtluse kohta USA partneritega.

"Me kavandame kohtumiste ja edasiste läbirääkimiste ajakava ning Ukraina on selles protsessis võimalikult konstruktiivne ja kiire. Me ei venita aega – erinevalt Venemaast. Nemad on ausalt öeldes asju juba piisavalt venitanud," sõnas Zelenski.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha teatas varem päeval, et Ukraina delegatsioon on valmis sõitma Ameerika Ühendriikidesse rahuläbirääkimisi jätkama niipea, kui USA esindajate käest on saadud vastav signaal.

Vene väed üritavad tungida Lõmani

Vene sõjavägi on intensiivistanud katseid tungida Donetski oblasti põhjaosas asuvasse Lõmani linna, teatas pühapäeval Ukraina armee kommunikatsiooniosakonna juht Viktor Trehubov.

Tema sõnul tahavad Vene okupandid linnas kanda kinnitada, et nad saaks edasi arendada pealetungi Slovjanskile ja Kramatorskile.

Kommunikatsioonijuht märkis, et Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel registreeriti viimase ööpäeva jooksul rinde Lõmani suunal kümme rünnakut. Vene armee ründas Družeživka asula suunas ning Drobõševe, Serednje, Novoselivka ja Zaritšne asulate piirkonnas.

Trehubovi sõnul tegutseb vaenlane selles suunas aktiivselt ja üritab Lõmani sisse tungida.

"Väga intensiivsed ja väga aktiivsed katsed tungida linna endasse. Toimuvad ka rünnakud paralleelsetele asulatele," ütles eestkõneleja.

Ukraina ühendjõudude kõneisiku sõnul on vaenlane aastaid pidanud Lõmani hüppelauaks rünnakuteks Slovjanskile ja Kramatorskile. Trehubov märkis, et Vene okupantidel pole selles erilist edu, sest Ukraina kaitsjad hoiavad kvaliteetset kaitset.

"Lõmani suund on omamoodi reserv Donetski oblasti jaoks. See ei puuduta niivõrd Harkivi või Luhanski oblastit, kuivõrd venelaste katseid siseneda Slovjanski-Kramatorski linnastusse kirdepoolsest küljest. Seetõttu on see neile äärmiselt oluline," rõhutas Trehubov.

Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 156 Vene droonist 135

Ukraina õhukaitse hävitas ööl vastu esmaspäeva riiki rünnanud 156 Vene ründedroonist 135. Vene ründedroonid tabasid sihtmärke 11 paigas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 220 000 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 11 541 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 892 (+7);

- suurtükisüsteemid 35 973 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1598 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1270 (+1);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 104 421 (+353);

- tiibraketid 4155 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 73 742 (+98);

- eritehnika 4042 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.