Briti endine rahandusminister läks tooride ridadest Farage'i parteisse üle

Suurbritannia endine rahandusminister Nadhim Zahawi liitus Nigel Farage'i juhitud parempopulistliku parteiga Reform. Zahawi oli varem tooride liige ning on nüüd üks tähtsamaid konservatiive, kes on liitunud populistidega.

Zahavi oli Boris Johnsoni valitsuses paar kuud rahandusminister ning oli aastatel 2018-2023 mitmetes kõrgetes valitsusametites. Ta vastutas COVID‑19 vaktsineerimise koordineerimise eest, lisaks on ta olnud Briti haridusminister.

2023. aastal kaotas ta maksupettuse kahtluse tõttu kõrge ametikoha ning jättis viimased parlamendivalimised vahele. Nüüd tegi ta oma poliitilises karjääris kannapöörde ning liitus populistidega.

"Olen otsustanud, et meeskond, mis selle riigi heaks tulemusi annab, on see meeskond, mille Nigel paneb kokku, seepärast olen otsustanud liituda Reform UK-ga," teatas Zahawi.

Ajaleht The Times kirjutab, et Zahawi võtab eeskuju teistest ülejooksikutest, mullu läks mitu tuntud poliitikut tooride seast Reformi üle. Farage'i juhitud Reform on praegu ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim partei, erakonna toetus on viimase küsitluse järgi umbes 30 protsenti. Tooride toetus on 20 protsenti, peaminister Keir Starmeri kodupartei leiboristide toetus on kõigest 18 protsenti.