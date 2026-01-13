Mart Kase: väikese Uku küsimus

Valga vallavanem Mart Kase vestab loo ühest poisist, kelle elu võib minna nii, aga võib minna ka naa, sest elukäiku määravad detailid, näiteks bussipileti hind.

Uku on 7-aastane poiss. Uku on elava loomuga ja erakordselt tugev. Ta elab koos oma ema ja kasuisaga. Ukul on neli venda ja üks õde.

Nad elavad perega Valgamaal Valga valla väikeasulas puuküttega talumajas. Kohalikku tublisse põhikooli sõidab Uku liinibussiga kõrvalkülla. Kool asub 12 kilomeetri kaugusel. Õpilased saavad bussiga tasuta sõita, mis on igati loomulik. Peale kooli sõidab Uku liinibussiga Valga linna maadlustrenni. Ukule väga meeldib maadlus, ta hakkas selles trennis käima juba 5-aastaselt.

Mitte keegi veel ei tea seda, aga Ukust tuleb maadluse olümpiavõitja 2040 aasta suvemängudel New Yorgis. Pärast seda hakkab ta tegelema MMA-ga ning temast tuleb esimene Baltikumist või Skandinaaviast pärit meistrivöö omanik. Meie superstaar, võrdväärne mees Kristjan Palusaluga.

Aga võib ka minna teisiti.

Selgub, et kõik lapsed peavad hakkama kohaliku transpordi eest maksma, soetama 20 eurot maksva kuukaardi. Vald on vaene ning algselt hakatakse seda raha küsima peredelt, aga selgub, et see on seadusevastane, kuna vald peab tagama transpordi kooli.

See paneb üüratu paugu valla eelarvele ning selle kohustuse täitmiseks tuleb loobuda spordi- ja treeneritoetustest ning maadlustrenn jääb aasta pärast katki. Samuti suletakse kahe aasta pärast kohalik põhikool, sest kõik läheb järjest kallimaks ning vald ei suuda enam kooli üleval pidada, sealhulgas ka nõnda paljusid valla transpordiliine.

Ukust ei tule suurt midagi. Põhikooli saab Valgas lõpetatud, aga satub kaklustesse ning pääseb napilt kriminaalkaristusest. Uku hakkab tööle veisekasvatuses traktoristina, kuni kuuleb, et Soomes saab põllumajanduses rohkem palka. Ta kolibki Soome ja on Eesti jaoks kadunud.

Oma unenägudes näeb Uku tihti oma Valga maadlussaali, see oli tema elu võimalus. "Sitta kah!" ütleb Uku ning avab sel õhtul kümnenda Lapin Kulta purgi, kui vaatab UFC otseülekannet.

Elusid otsustavad detailid.

Uku on väljamõeldud tegelane. Võid vahetada välja lapse nime, koha, tegevused, aga see jutt kehtib pea üle kogu Eesti.

Ainus, mis me teha saame, on see, et me loome siin riigis kõikidele võimaluse saada olümpiavõitjaks, kui isu on.