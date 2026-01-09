X!

Riigikogu opositsioon kritiseerib tasuta sõiduõiguse kaotamist

Nii Keskerakonna kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmed kritseerivad regionaal- ja põllumajandusministri Hendrik Terrase (Eesti 200) kava kaotada maakonnasisestel bussiliinidel pensionäride ja laste tasuta sõiduõigus.

Anastassia Kovalenko-Kõlvart kirjutas sotsiaalmeedias, et nii soovib valitsus head uut aastat.

"Tuletan meelde, et Keskerakonna poolt loodud tasuta ühistranspordi maakonnaliinidel kaotas Reformierakond koos sotside ja Eesti 200-ga 2023. aastal. Seejuures lubati, et teenus paraneb. Seda ei juhtununud. Bussid ei hakkanud tihemini käima, kasutajate arv ei suurenenud. Nüüd siis hakatakse karistama ka pensionäri ja lapsi, kes siiani olid soodusrühmas ja said sõita tasuta. Nad peavad tulevikus ostma 15-20-eurose kuukaardi," kirjutas Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond).

Sotsiaaldemokraat Anti Allas ütles, et Terrase ühistranspordist arusaamine logiseb.

"Miks muidu nii absurdne väide, et piletiraha on vaja koguda selleks, et riik teaks, kus ja kes kõige rohkem sõidab. Tegelikult on see info ühistranspordikeskustel absoluutselt olemas, kuna maakonnaliinidel toimunud sõitude registreerimine ja valideerimine toimub juba ammu," sõnas Allas.

Allas lisas, et tegelikkuses on muidugi arusaadav, et tasuta sõidu kaotamisega nähakse võimalust panna piir ühistranspordisüsteemi ülalhoidmise kulude kasvule.

"Sotsiaaldemokraatidele teeb muret, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsuskoalitsioon näeb juba pikemat aega ühistranspordis valdkonda, kus kulud ajas ei kasva. Seda erinevalt paljudest teiste eluvaldkondadest, kus riiklik rahastus arvestab reaalse elukalliduse tõusuga. Kahetsusväärselt soovitakse praegu ühistranspordis muudatusi ellu viia ühiskonna kõige nõrgemate - laste ja pensionäride arvelt," sõnas Allas.

Ühtlasi jääb Allasele selgusetuks, kas Terrase plaan võib tähendada riigi seniste kohustuste ja kulude hiilivat veeretamist omavalitsuste õlule, kelle tulud on võrreldes riigi tuludega viimastel aastatel aeglasemalt kasvanud.

"Miks muidu tormab piirkonna tasakaalustatud arengu eest vastutama pandud minister esimese asjana kätt kõige vaesemate omavalitsuste - muidugi ka laste ja eakate - rahakotti ajama ja küsib raha seniselt nutikalt korraldatud õpilaste transpordi eest maakonnaliinidel?" arutles Allas.

Pensionärid ja lapsed, kes seni on sõitnud maakonnabussides tasuta, peaksid ühistranspordireformi jõustumisel ostma 15–20-eurose kuukaardi või üksiksõidupileti, mis maksab 50–60 senti, ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras (Eesti 200) reedel Vikerraadios. Piletiraha on vaja koguda, et riik teaks, kus ja kes kõige rohkem sõidab, lisas minister.

