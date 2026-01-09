X!

Ka Reformierakond kritiseeris Terrase plaani maakonnaliinidega

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Reformierakonna poliitikud kritiseerisid koalitsioonipartneri Eesti 200 ministri Hendrik Terrase plaani muuta maakonnaliinidel laste ja pensionäride sõit tasuliseks.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Õnne Pillak ütles kirjalikus kommentaaris, et maakondlikus ühistranspordis on praegu kindlasti arenguruumi, kuid seda ei lahenda lastelt ja pensionäridelt piletitasu võtmine.

"Samamoodi need kolm miljonit eurot, mida planeeriti saada lastelt ja pensionäridelt piletitasuna, ei täida ühistranspordi rahatuses laiutavat auku," märkis Pillak.

Pillak ütles, et kui tõesti on eesmärgiks saada teada reisijate statistika, siis kui tasu üldse kehtestada, peaks see olema ühest eurosendist maksimaalselt ühe euroni kuus. 

"Samas on oluline, et praegu ei ole ühtegi otsust tehtud," ütles Pillak. 

Reformierakondlasest taristuminister Kuldar Leis ütles "Aktuaalsele kaamerale", et  Reformierakond on esialgu muudatusele vastu.

"Me oleme tänase seisus vastu selle tõttu, et ühistranspordi ümberkorraldamine ei ole veel välja toodud komplekssena, et selle üle saaks otsustada. Ehk kui tuleb täielik lahendus, mida ellu hakata viima, siis on näha, kas on tasuline või mittetasuline," lausus Leis.

Pensionärid ja lapsed, kes seni on sõitnud maakonnabussides tasuta, peaksid ühistranspordireformi jõustumisel ostma 15–20-eurose kuukaardi või üksiksõidupileti, mis maksab 50–60 senti, ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras (Eesti 200) reedel Vikerraadios. Piletiraha on vaja koguda, et riik teaks, kus ja kes kõige rohkem sõidab, lisas minister.

Toimetaja: Marko Tooming, Hanneli Rudi

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:06

Suri matemaatik Leo Võhandu

19:51

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

19:25

Vaatlejad: Iraani režiim võitleb ellujäämise nimel Uuendatud

19:24

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

18:59

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

18:55

EL-i riigid kiitsid Mercosuri vabakaubandusleppe heaks Uuendatud

18:45

Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodi oblastis elektrita üle 500 000 inimese Uuendatud

18:45

Sadamateatris esietendub Mari-Liis Lille dokumentaallavastus "Ütlemata"

18:42

Riigikohtu otsus vähendas rahapesu andmebüroo võimalusi ettevõtetelt andmeid küsida

18:41

Ka Reformierakond kritiseeris Terrase plaani maakonnaliinidega

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12:14

Terras: lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel pileti eest maksma

18:45

Ukraina vastulöögi järel jäi Belgorodi oblastis elektrita üle 500 000 inimese Uuendatud

08.01

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

16:30

Ühendriigid hõivasid Kariibi merel naftatankeri Uuendatud

08.01

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

04:40

Tallinn plaanib Viru bussiterminali ümber ehitada

15:44

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

18:09

E-riigi akadeemia hangib Kuubale 441 000 euro eest digipöördeseadmeid Uuendatud

19:25

Vaatlejad: Iraani režiim võitleb ellujäämise nimel Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:51

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

19:24

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

18:59

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

18:18

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

loe: kultuur

18:45

Sadamateatris esietendub Mari-Liis Lille dokumentaallavastus "Ütlemata"

18:23

2025. aasta kõige omanäolisem lasteraamatu auhinna sai koomiksiraamat "Salalaegas" Uuendatud

17:49

Südalinna teatris esietendub Mihhail Durnenkovi näidend "Diiva"

17:06

Uue muusika reede: Smilers, Bruno Mars, Karju Lauristin, Sault jpt Uuendatud

loe: eeter

16:12

Lindude toitmisel on oluline mitmekesisus ja regulaarsus

11:49

Tõnu Runnel külastas Vaikse ookeani keskel asuvat Fatu-Hivat: see on tõeline paradiis

10:13

"Olukorrast riigis" naaseb Raadio 2 eetrisse

09:43

Kudumismeister Tiina Meeri: käsitöö ei kao kuhugi

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

17:45

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

17:25

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

15:30

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

12:40

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

12:30

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

12:25

Raadiouudised (09.01.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval tuleb lumelisa

10:15

Raudsepp: üksnes EL-i toetusraha pole argument Tallinna investeeringuteks

10:00

Valtonen: USA viimase aja tegevus ei mõjuta kahepoolseid suhteid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo