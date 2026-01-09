Ka Reformierakond kritiseeris Terrase plaani maakonnaliinidega

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Õnne Pillak ütles kirjalikus kommentaaris, et maakondlikus ühistranspordis on praegu kindlasti arenguruumi, kuid seda ei lahenda lastelt ja pensionäridelt piletitasu võtmine.

"Samamoodi need kolm miljonit eurot, mida planeeriti saada lastelt ja pensionäridelt piletitasuna, ei täida ühistranspordi rahatuses laiutavat auku," märkis Pillak.

Pillak ütles, et kui tõesti on eesmärgiks saada teada reisijate statistika, siis kui tasu üldse kehtestada, peaks see olema ühest eurosendist maksimaalselt ühe euroni kuus.

"Samas on oluline, et praegu ei ole ühtegi otsust tehtud," ütles Pillak.

Reformierakondlasest taristuminister Kuldar Leis ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Reformierakond on esialgu muudatusele vastu.

"Me oleme tänase seisus vastu selle tõttu, et ühistranspordi ümberkorraldamine ei ole veel välja toodud komplekssena, et selle üle saaks otsustada. Ehk kui tuleb täielik lahendus, mida ellu hakata viima, siis on näha, kas on tasuline või mittetasuline," lausus Leis.

Pensionärid ja lapsed, kes seni on sõitnud maakonnabussides tasuta, peaksid ühistranspordireformi jõustumisel ostma 15–20-eurose kuukaardi või üksiksõidupileti, mis maksab 50–60 senti, ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras (Eesti 200) reedel Vikerraadios. Piletiraha on vaja koguda, et riik teaks, kus ja kes kõige rohkem sõidab, lisas minister.