12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

Välismaa
Viktor Orban
Viktor Orban Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Välismaa

Ungari president Tamas Sulyok teatas, et järgmised parlamendivalimised toimuvad 12. aprillil. Viimaste küsitluste järgi suudab opositsioon valimistel alistada peaminister Viktor Orbani kodupartei.

"Hääletamine toimub pühapäeval, 12. aprillil 2026. Demokraatia üks nurgakive on õigus vabadele valimistele. Ma julgustan kõiki kasutama seda õigust," teatas Sulyok. 

Viimaste küsitluste põhjal püsib reitingutabeli eesotsas Peter Magyari juhitud opositsioonipartei, mille toetus on ligi 49 protsenti. Peaminister Orbani juhitava partei Fidesz toetus on 37 protsenti, vahendas Politico. 

Kui reitingutabelites jõujooned ei muutu, kujutavad eelseisvad valimised tõsist ohtu Orbani võimupositsioonile. Orban on olnud üks suuremaid Ukraina aitamise ja Venemaale sanktsioonide kehtestamise pidurdaja Euroopas. Ta on olnud Ungari eesotsas ligi 16 aastat ning kriitikud süüdistavad teda autoritaarses juhtimises.

Võimupartei Fidesz on viimastel neljadel valimistel võitnud enamuse, mis võimaldas Orbanil parlamendis läbi suruda olulisi eelnõusid ja põhiseadusmuudatusi. Kriitikud leiavad veel, et Orbani liitlased on haaranud kontrolli ka riigi meediamaastiku üle. 

Magyar on valimiskampaania ajal lubanud taastada kohtusüsteemi sõltumatuse, samuti tahab ta tõhustada võitlust korruptsiooni vastu. Magyar on avalikustanud ka oma majandusprogrammi, mis peaks elavdama riigi stagneeruvat majandust ulatuslike investeeringute ja prognoositava poliitika abil. 

44-aastane Magyar kuulus varem valitsuse siseringi, kes naases eelmisel aastal Ungari poliitikasse. Ta on väljendanud kriitikat Venemaa ja Hiina suhtes ning lubanud muuta Ungari usaldusväärseks EL-i liikmesriigiks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

