Magyar nõuab Orbáni-meelse presidendi tagasiastumist

Ungari peaminister Péter Magyar hoiatas pärast kohtumist president Tamás Sulyokiga, et kui president ise tagasi ei astu, alustab valitsus tema tagandamise protseduuri.

Magyari sõnul peab president tagasi astuma, sest rahva ühtsuse taotlemise asemel on ta teeninud eelmise peaministri Viktor Orbáni huve. Magyar on kutsunud ka teisi Orbáni määratud tippametnikke tagasi astuma.

"Me püüame vajalikud seadused vastu võtta võimalikult kiiresti ja tõesti on olnud juttu kõigi marionettide kõrvaldamisest, kõigi, kes osalesid riigiteenistujate ümberpaigutamises ja selmet panustada Ungari demokraatia ja õigusriigi tugevdamisse, osalesid hoopis mitme miljoni forinti raiskamises," rääkis Magyar.

Ungari president täidab riigis peamiselt tseremoniaalset rolli. Sulyok, varem vähetuntud kohtunik, valiti presidendiks 2024. aastal.