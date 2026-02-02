X!

Ungari kaebas Vene energia impordikeelu Euroopa Kohtusse

Välismaa
Ungari välisminister Péter Szijjártó käib sageli Moskvas ja kohtub Vene võimuesindajatega. Foto on tehtud eelmise aasta 9. detsembril
Ungari välisminister Péter Szijjártó käib sageli Moskvas ja kohtub Vene võimuesindajatega. Foto on tehtud eelmise aasta 9. detsembril Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO / Kirill Kallinikov
Välismaa

Ungari välisminister Péter Szijjártó teatas esmaspäeval, et tema riik on esitanud Euroopa Kohtule kaebuse, milles vaidlustab Euroopa Liidu otsuse keelata Venemaa energia import. Euroopa Komisjoni energiavoliniku kinnitusel on keeld juriidiliselt pädevalt vormistatud ning meenutas, et keelu kehtestamine takistab Venemaal kasutada energiat Euroopa riikide vastu relvana.

"Esitasime täna Euroopa Kohtule hagi, et vaidlustada Venemaa energia impordikeeldu käsitlev REPowerEU määrus ja nõuda selle tühistamist," teatas Szijjártó.

Tema sõnul põhineb Ungari hagi kolmel argumendil. Neist esimeses leiab Budapest, et energia importi saab keelata ainult sanktsioonidega, mille vastu võtmine nõuab aga ühehäälsust. Vene energia ostmise keeldu sätestav määrus võeti aga vastu kaubanduspoliitika meetmena.

Teiseks sätestavad EL-i aluslepingud selgelt, et iga liikmesriik otsustab ise oma energiaallikate ja tarnijate valiku üle, lisas Ungari välisminister. Kolmandaks tõi ta aga esile, et energiasolidaarsuse põhimõte nõuab kõigi liikmesriikide energiavarustuskindlust.

"See otsus rikub seda põhimõtet selgelt, eriti Ungari puhul. Saadaval on ainult kallimad ja vähem usaldusväärsed alternatiivid. Ilma Venemaa nafta ja gaasita ei saa meie energiajulgeolekut tagada ega Ungari peredele madalaid energiahindu säilitada," rõhutas Szijjarto.

EL-i Nõukogu kiitis jaanuari lõpus heaks eeskirjad, mis keelustavad Venemaa gaasi impordi Euroopa Liitu. Veeldatud maagaasi (LNG) impordi täielik keeld jõustub 2027. aasta alguses ja torujuhtmegaasi impordi keeld 2027. aasta sügisest.

EL-i eelmise nädala otsuse vastu hääletasid Ungari ja Slovakkia, Bulgaaria jäi erapooletuks.

Juba samal päeval teatas Szijjártó, et Budapest kavatseb seoses selle otsusega esitada Euroopa Liidu Kohtule hagi.

Ka Slovakkia peaminister Robert Fico on teatanud, et Bratislava esitab Euroopa Kohtule hagi REPowerEU plaani vastu, mis nõuab Venemaa maagaasi impordi keelustamist.

Volinik: keeld on juriidiliselt korrektne ja lõpetab väljapressimise

Euroopa Liidu eelmise nädala otsus keelustada Venemaa gaasi import oli 100-ptotsenti juriidiliselt korrektne, ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jorgensen esmaspäeval Lissabonis ajakirjanikele, lisades, et see takistab Venemaal energiat relvaks muutmast.

"Oleme öelnud, et me ei aita enam kaudselt rahastada (Venemaa režiimi juhi Vladimir) Putini sõda Ukrainas, ostes sealt gaasi," ütles Jorgensen pärast kohtumist Portugali energeetikaministri Maria da Graça Carvalhoga.

"See tähendab ka seda, et Venemaal ei ole enam võimalik EL-i liikmesriike šantažeerida, et nad energia meie vastaseks relvaks muudaksid," lisas ta.

Jorgensen ütles, et Ungaril on vabadus määrust kohtus vaidlustada, kuid lisas, et Budapest peab seda järgima isegi siis, kui ta sellega ei nõustu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Saksamaa vahistas viis inimest ebaseadusliku ekspordi eest Venemaale

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

18:46

Kulla ja hõbeda hind jätkas maailmaturul langust

18:45

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

18:45

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

18:45

Pool maksuküüru kaotamisest kätte jääv lisaraha läheb tarbimisse

18:37

Tartu gümnasistid tähistasid Tartu rahu aastapäeva kõnekoosolekutega

18:32

Läti plaanib luua droonitehnoloogia keskuse

18:30

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

18:16

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

18:45

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

14:15

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures Uuendatud

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

ilmateade

loe: sport

18:30

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

17:47

Täht vedas Al Jazira poolfinaali, Kullerkannult Kreekas võidukas debüüt

17:05

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

16:44

VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

loe: kultuur

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

17:03

Keelesäuts. Mida pedakat?!

16:11

Jarmo Reha: on kahju, et Eestis on vähe võimalusi näha erisuguseid filme

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

loe: eeter

17:14

Eesti Laulu ankeet. Ollie

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

Raadiouudised

17:45

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

16:55

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

16:45

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

09:25

Raadiouudised (02.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo