Ungari kaebas Vene energia impordikeelu Euroopa Kohtusse

Ungari välisminister Péter Szijjártó teatas esmaspäeval, et tema riik on esitanud Euroopa Kohtule kaebuse, milles vaidlustab Euroopa Liidu otsuse keelata Venemaa energia import. Euroopa Komisjoni energiavoliniku kinnitusel on keeld juriidiliselt pädevalt vormistatud ning meenutas, et keelu kehtestamine takistab Venemaal kasutada energiat Euroopa riikide vastu relvana.

"Esitasime täna Euroopa Kohtule hagi, et vaidlustada Venemaa energia impordikeeldu käsitlev REPowerEU määrus ja nõuda selle tühistamist," teatas Szijjártó.

Tema sõnul põhineb Ungari hagi kolmel argumendil. Neist esimeses leiab Budapest, et energia importi saab keelata ainult sanktsioonidega, mille vastu võtmine nõuab aga ühehäälsust. Vene energia ostmise keeldu sätestav määrus võeti aga vastu kaubanduspoliitika meetmena.

Teiseks sätestavad EL-i aluslepingud selgelt, et iga liikmesriik otsustab ise oma energiaallikate ja tarnijate valiku üle, lisas Ungari välisminister. Kolmandaks tõi ta aga esile, et energiasolidaarsuse põhimõte nõuab kõigi liikmesriikide energiavarustuskindlust.

Today, we took legal action before the European Court of Justice to challenge the REPowerEU regulation banning the import of Russian energy and request its annulment.



Our case is based on three key arguments. First, energy imports can only be banned through sanctions, which… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 2, 2026

"See otsus rikub seda põhimõtet selgelt, eriti Ungari puhul. Saadaval on ainult kallimad ja vähem usaldusväärsed alternatiivid. Ilma Venemaa nafta ja gaasita ei saa meie energiajulgeolekut tagada ega Ungari peredele madalaid energiahindu säilitada," rõhutas Szijjarto.

EL-i Nõukogu kiitis jaanuari lõpus heaks eeskirjad, mis keelustavad Venemaa gaasi impordi Euroopa Liitu. Veeldatud maagaasi (LNG) impordi täielik keeld jõustub 2027. aasta alguses ja torujuhtmegaasi impordi keeld 2027. aasta sügisest.

EL-i eelmise nädala otsuse vastu hääletasid Ungari ja Slovakkia, Bulgaaria jäi erapooletuks.

Juba samal päeval teatas Szijjártó, et Budapest kavatseb seoses selle otsusega esitada Euroopa Liidu Kohtule hagi.

Ka Slovakkia peaminister Robert Fico on teatanud, et Bratislava esitab Euroopa Kohtule hagi REPowerEU plaani vastu, mis nõuab Venemaa maagaasi impordi keelustamist.

Volinik: keeld on juriidiliselt korrektne ja lõpetab väljapressimise

Euroopa Liidu eelmise nädala otsus keelustada Venemaa gaasi import oli 100-ptotsenti juriidiliselt korrektne, ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jorgensen esmaspäeval Lissabonis ajakirjanikele, lisades, et see takistab Venemaal energiat relvaks muutmast.

"Oleme öelnud, et me ei aita enam kaudselt rahastada (Venemaa režiimi juhi Vladimir) Putini sõda Ukrainas, ostes sealt gaasi," ütles Jorgensen pärast kohtumist Portugali energeetikaministri Maria da Graça Carvalhoga.

"See tähendab ka seda, et Venemaal ei ole enam võimalik EL-i liikmesriike šantažeerida, et nad energia meie vastaseks relvaks muudaksid," lisas ta.

Jorgensen ütles, et Ungaril on vabadus määrust kohtus vaidlustada, kuid lisas, et Budapest peab seda järgima isegi siis, kui ta sellega ei nõustu.