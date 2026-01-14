Pakasele vaatamata pole jääteid ka tänavu loota

Kuigi üle mitme aasta on Eestisse jõudnud korralik talv ning aastavahetusel saabunud pakaselised ilmad jätkuvad, ei plaani transpordiamet sellelgi aastal avada jääteid mandri ja saarte vahel. Muu hulgas jäävad ametlikud jääteed rajamata rahapuuduse tõttu.

Transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla sõnul peitub põhjus, miks amet jääteede avamist ei plaani, nii vajaduses kui ka transpordiameti eelarves.

"Viimastel aastatel ei ole jääteid avatud, sest seda pole soosinud ilmaolud. Ka praegused ilmaolud ei ole jääteede rajamiseks head, paks sadanud lumi takistab külmumist, vaja oleks pikemat alla 10-kraadist külmaperioodi," sõnas Vaidla.

Vaidla on varem öelnud, et jääteede rajamisel saartega ühenduse hoidmiseks ei ole enam sellist rolli nagu minevikus. Tema sõnul on riik investeerinud jääklassi parvlaevadesse, mis võimaldavad aastaringset saarte ja mandri vahel ühendust pidada.

Transpordiamet ise jääteid ei raja, vaid tellib jääteede rajamise ja hooldamise vastava kompetentsiga ettevõtjatelt ning teostab järelevalvet lepingutingimuste täitmise üle.

Alates 2022. aastast pole jääteede rajamine transpordiameti eelarvesse mahtunud. Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald said transpordiametiga 2022. aastal siiski kokkuleppele ja Noarootsi jääteed püüti omavalitsuste kaasrahastusel ikkagi teha. Ettevalmistuseks kulus üle 15 000 euro, ent tee avamiseni ei jõutud, sest selle pealesõit läks katki.

Kõik seitse võimalikku jääteed olid viimati avatud 2011. aastal.