Galerii: selgusid 2025. aasta parimate pressifotode nominendid

Kokku laekus konkursile 1011 fototööd. Fotod kandideerisid neljas erinevas kategoorias: uudis, olemus, portree ja sport. Osalejaid oli tänavu 40.

Žürii esimees oli Äripäeva uudistejuht Martin Johannes Teder. Eestist olid fotosid hindamas fotograafid Kaupo Kikkas ja Pille Russi. Välismaised žüriiliikmed olid seekord Argentina/Itaalia pressifotograaf José Luis Ledesma ja Rootsi pressifotograaf Meli Petersson Ellafi.

Võitjad tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle näituse avamisel 20. veebruaril Viru keskuses.

UUDIS

Pühtitsa kloostri asukad viisid palvekirja Toompeale. Miks nunnad Toompeale reisisid? Riigikogus on ettevalmistamisel kirikute ja koguduste seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on täpsustada senist seadusandlust, kaitsmaks inimeste vabadust uskuda ilma vaenuliku mõjutustegevuse ohvriks sattumata. Pildil on iguumenja Filareta.

Aafrika seakatk jõudis Eestisse. Umbes 6700-kärsalise Kuula seafarmis (Põlvamaal) on põllumajandus- ja toiduameti (PTA) otsusega vaja sead hukata, et takistada SAK-i levikut.

Kartulikasvataja Ants Muld vee alla uppunud kartulipõllul Jaaska-Hindriko talus.

OLEMUS

Küünalde süütamine 25. märtsil Tallinna Vabaduse väljakul, kus teiste seas süütasid küünlad ka naiskodukaitsjad.

Ilus talveilm oli kesknädalal meelitanud Pärnu jõe jääle sadu kalamehi, et lasta õnged jääauku.

Eesti-Läti piiril on sagenenud hundikarjade rünnakud koduloomadele. Ohustatud on ka ketikoerad. Mõisakülas maantee lähedal elav Raivo on mures: "Mina ise näinud pole, aga sugulane Ergo on mulle sel sügistalvel mitmel ööl helistanud, et pane koer tuppa kinni. Umbsoo piirkonnas olevat liikvel viie-kuuepealine hundikari. Väike hirm ikka on, koer on ketis ja ei saa vajadusel ära joosta," räägib mees. Mainitud soo on härra kodust kiviga visata ning ulatub üle Läti piiri. Raivo sõnul on Mõisaküla kandis koeri ka maha murtud.

PORTREE

Rain ja Älis saavad teineteisele toetuda ka siis, kui elu tormituuled maailma räsivad.

Portreelugu kuuest Eesti tõenäoliselt kõige pikaaegsemast ettevõtjast, mis avab nende mõttemaailma. Sitkuse ja pühendumusega ajavad nad äri edasi ka oma 90 aasta juubeli poole tüürides. Siinsetest ettevõtjatest ja juhtidest enamiku kõrval on tuleva aasta juunis 80. sünnipäeva tähistav USA president Donald Trump alles paras poisike. Pikki aastakümneid ärisid tüürinud ettevõtjad ütlevad, et tähtis on tabada ära õige hetk oma tegemised üle anda, aga keegi ei taha seda naljalt teha, sest tegutsemises peitub jõud. Nad võrdlevad oma äriga alustamise algusaega praeguse iduettevõtlusega ja rõhutavad, et tark inimene kuulab teisi – ükskõik, kui tark ta ise on. Oma ala gurude valemi järgi peab kasvatama äri nagu lapsi, ühtegi aastat ega arenguetappi ei saa vahele jätta. Ja mis seal salata, õnne peab ikka natuke ka olema.

"Me ei võitle oma kodumaa [Venemaa] vastu, vaid oma kodumaa eest – tahame oma kodumaad tagasi," ütles Ukraina poolel sõdiv Venemaa sõdur.

SPORT

Maadleja Epp Mäe võitles pisaratega, kui jättis maadlussussid kombekohaselt matile ning teatas ajakirjanikele sportlaskarjääri lõpetamisest ning lapseootusest.

Viljandimaa suusasarja neljanda etapi kokkuvõttes tuli meestest võitjaks Indrek Hubel, kes pidi enne starti ületama lumeta raja.

14. septembril Tallinna jooksumaratonil.