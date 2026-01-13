X!

Akkermann: otsus hasartmänguseaduse vea parandamiseks tehakse kolmapäeval

Annely Akkermann.
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) rääkis ERR-ile, et koalitsioonierakonnad arutasid teisipäeval hasartmängumaksu seadusesse sattunud vea parandamist, kuid otsuseni ei jõudnud.

Kaalumisel on endiselt kaks varianti – kas esitada eraldi eelnõu seadusest sõna "osavusmängude" välja võtmiseks või lisada hasartmängumaksu puudutav seadusemuudatus mõnda töös olevasse eelnõusse või.

"See eeldab kokkuleppeid: kes on nõus võtma oma komisjoni mõnele teisele eelnõule muudatusettepaneku ja eelnõu katkestama," märkis Akkermann.

"Seal on muidugi risk, et kui põhieelnõu mingil põhjusel takerdub või näiteks president ei kuuluta välja, siis jääb ka see muudatus seisma. See peab olema väga hoolikalt ja kindla peale valitud eelnõu, millele saab seda lisada muudatusettepanekuna," lisas ta.

Akkermanni sõnul sünnib otsus kindlasti kolmapäeval.

"Kui homme otsus ära tehakse, saab viga jaanuariks või jaanuari lõpuks parandatud nii ühel kui teisel kombel ja igapäevane kahju on väiksem," sõnas ta.

2025. aastal hasartmängumaksu seaduse muudatust menetledes sattus seaduse teksti vigane sõnastus, mille tõttu jäid 2026. aastal veebikasiinode õnnemängud ekslikult maksustamata.

Hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse muutmise paragrahvis on märgitud muu hulgas, et see muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 5,5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud osavusmängu summast.

Veast teatanud rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa) märkis varem, et probleemi poleks tekkinud, kui oleks märgitud "osavusmängu" kõrvale sõna "õnnemängu".

Kui koalitsioon plaanis kaughasartmängu maksu langetada 0,5 protsendipunkti aastas, siis muudetud seaduse kohaselt jäi kaughasartmäng seaduses üldse maksustamata ja vea avastas hasartmänguettevõtte jurist.

Riigikogu võttis hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu vastu möödunud aasta 3. detsembril. President kuulutas seaduse välja 18. detsembril.

Eelnõu eesmärk oli langetada hasartmängumaksu määra etapiliselt ehk 0,5 protsendipunkti kaupa aastas kuuelt neljale protsendile, seega selleks aastaks pidi hasartmängumaks langema 5,5 protsendile.

Toimetaja: Valner Väino

