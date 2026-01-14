Peaminister soovitab riigikogul tehisaru kasutada

Peaminister Kristen Michal soovitab riigikogul seadusloomes kasutusele võtta tehisaru, mis aitaks ära hoida sellised vead nagu äsja kehtima hakanud hasartmängumaksu seaduses, kus kõigile jäi märkamata muudatus, mis võttis veebikasiinodelt maksukohustuse.

"Kui igast jamast sünniks õppetund ja kasu, oleks me kõik maailma parimad. Luukas Kristjan Ilves tegi apsakaleidja riigikogule. Kui midagi sellist kasutusele saaks, oleme taas paremad. Ja on mida oma õppetunnist ka rääkida," kirjutas Michal kolmapäeval sotsiaalmeedias.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi endine digiarengu asekantsler ja praegu Ukraina digimuutuste ministri nõunikuna töötav Ilves kritiseeris esmaspäeval teravalt äsja avalikuks tulnud viga hasartmängumaksu seaduses, öeldes, et seadusloomes tehisaru kasutamata jätmine peaks olema rangelt keelatud.

"Söötsin Claude-i ja Geminisse (tehisaru platvormid – toim.) hasartmängumaksu seaduse ja muudatused, nad tuvastasid koheselt seadusesse kirjutatud ebakõla. Selle pealt saab ainult järeldada, et rahandusministeeriumis ning riigikogus (ega, tõtt öelda, ajakirjanduses ja kodanikuühiskonnas) ei vaevunud keegi /---/ kontrolli ette võtma," tõdes Ilves.

Kolmapäeval avalikustas ta enda loodud tehisaru rakenduse, mis peaks leidma riigikogu tekstides vead, kuid rõhutas, et see on beeta-versioon, mida saab kindlasti veel paremaks teha.

"Loovkoodisin paari tunniga veidi süsteemsema lahenduse prototüübi: "Apsakaleidja" tõmbab riigikogu lehelt kõik menetluses olevad eelnõud, analüüsib neid automaatselt ja märgistab probleemid: defineeritud mõistete ebajärjekindel kasutus, vigased viited teistele paragrahvidele, vastuolud seletuskirja ja seaduseteksti vahel, aritmeetilised vead, võimatud kuupäevad," kirjeldas Ilves. "Järgmised sammud võiksid olla võrdlus kehtiva seadusandlusega (kas muudatus tekitab konflikte teiste seadustega?), automaatsed teavitused eelnõu autoritele / vastutavatele komisjonidele, kui midagi kahtlast leitakse, eelnõude hindamine varasemas etapis (kui nad veel valitsuse poolt ette valmistamisel) ja mõistagi palju peenem analüüsiloogika," lisas ta.

Ilves küsis oma postituses avalikkuselt, milliseid funktsioone selles vahendis veel võiks olla ning pakkus võimalust projekti juhtimine üle võtta.

Tehisaru kasutamisest õigusloomes on rääkinud ka justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, kes ütles teisipäeval ETV "Esimeses stuudios", et riigikogu liikmed peaksid kasutama eelnõude koostamisel ja kontrollimisel tehisaru abi, mis suudaks leida tekstidest üles absurdsed vead.

Vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütles kolmapäeval "Terevisioonis", et tehisaru ei pruugi abivahendina halb idee olla. "Aga kui tehisharu hakkab asendama riigikogu liikmeid, siis võib jälle küsida, et kas meil riigikogu on nii suures ulatuses, 101-liikmelisena vaja?" lisas ta.