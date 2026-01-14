X!

Hussar hasartmängumaksu apsu järel: teeme koolitusi

Lauri Hussar
Lauri Hussar Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles kommentaariks hasartmängumaksu muutmisel sinna tekkinud veale, et praegu uurib riigikogu kantselei, kuidas see juhtus ning lisas, et nii ametnikke kui riigikogu liikmeid koolitatakse pidevalt õigusloome teemal.

"Olen arutanud tekkinud olukorda riigikogu kantselei direktoriga. Direktor on kinnitanud, et kantselei hindab praegu, kas sellise vea tekkimine on tavapärase hoolsusega töötades lubatav ja põhjendatud. Teatud määral võivad menetluses ette tulla eksimused, kuid oluline on selgitada, kas ja millises etapis oleks saanud seda vältida. Hindamisprotsess on töös," ütles Hussar oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

"Kantselei panustab järjepidevalt ka teadmiste tugevdamisse: riigikogu kantselei ametnikke koolitatakse pidevalt õigusloomeküsimustes. 2025. aasta novembris toimus koolitus ka riigikogu liikmetele, mis keskendus eelnõude põhiseaduspärasuse hindamisele," jätkas riigikogu esimees.

Eelmise aasta lõpus muudetud hasartmängumaksu seadusesse jäi viga, mida keegi ei märganud enne seaduse jõustumist, kuigi see muutis veebikasiinode tegevuse 2026. aastal maksuvabaks, mis ei olnud muudatuse algne mõte.

Hussari sõnul on eelnõude menetlemisele loodud mitu turvakihti - kooskõlastused ministeeriumitega, huvirühmadelt arvamuse küsimine, menetlus komisjonis, eelnõu keeleline toimetamine.

"Samas on seadusandja arvestanud ka sellega, et õigusloomes võib ette tulla eksimusi, näiteks Riigi Teataja seadus näeb ette ilmselge vea parandamise. Käesolev juhtum ei ole käsitletav ilmselge veana. Antud juhtumi puhul on ilmne, et mingis etapis jäi vajaliku täpsusega märkamata probleem. Oluline on rõhutada, et kui viga on tuvastatud, tuleb see kiiresti parandada ja see on praegu kõige tähtsam," tõdes Hussar.

"Riigikogu esimehe roll ei ole üksikute seadusesätete sisuline kujundamine. Pean oluliseks, et riigikogu töö oleks usaldusväärne, ja kui protsessis ilmneb nõrk koht, siis tuleb sellele reageerida ja teha vajalikud järeldused," ütles Hussar vastuseks ERR-i küsimustele, mis puudutasid tema kui riigikogu esimehe vastutust kogu protsessis.

Veebikasiinode maksukoormust vähendama pidanud hasartmängumaksu seaduse muutmise algatanud riigikogu Eesti 200 fraktsiooni liige Tanel Tein andis kolmapäeval üle eelnõu seaduses ilmnenud vea kiireks parandamiseks.
Rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni (RE) sõnul on see kõige kiirem viis viga veebruari jooksul ära parandada.

Toimetaja: Mait Ots

