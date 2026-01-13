Õiguskomisjon toetab vägivallatsejate viibimiskeelu pikendamist

Komisjoni esimehe Madis Timpsoni (Reformierakond) sõnul on eelnõu eesmärk lähisuhtevägivalla ohvreid paremini kaitsta.

"Kui praegu saab patrullpolitseinik perevägivalla juhtumite puhul määrata vägivallatsejale kuni 12-tunnise viibimiskeelu, siis eelnõu võimaldab kohaldada kuni 72 tunni pikkust viibimiskeeldu," lausus Timpson.

Timpson lisas, et oluline on ohver ja vägivallatseja eraldada, et tagada ohvrile parem kaitse ja turvatunne ning asjaolud välja selgitada.

Istungil osalesid siseminister Igor Taro ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Taro (Eesti 200) ütles eelnõu tutvustades, et praegu on viibimiskeeld liiga lühike ega aita vägivallaringist pääseda, samuti ei ole see tema sõnul kooskõlas Istanbuli konventsiooniga. Pikem viibimiskeeld võimaldab kaaluda lähenemiskeelu kehtestamist ning võib päästa elusid. Praegu saab viibimiskeeldu küll prefekti otsusega pikendada, ent prefekt ei tööta nädalavahetustel.

Eelnõu järgi saab politsei viibimiskeeldu rakendada olulise või kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks, et kaitsta perevägivalla ohvrite õigusi. Samuti näeb eelnõu ette, et edaspidi tuleb viibimiskeelu seadmine perevägivalla juhtumite korral protokollida ja kirjalikult kätte toimetada, seda ei saa enam kehtestada suuliselt.

Komisjon tutvus ka Pakosta (Eesti 200) eriarvamusega, milles ta märgib, et viibimiskeeld ei tohi asendada kriminaalmenetlust ning vaja on luua tõhus vaidlustamise ja hüvitamise võimalus. Ta lisas, et inimese elu ja tervis ei tohi kodust välja tõstmise tõttu ohtu sattuda.

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud korrakaitseseaduse § 44 täiendamise seaduse eelnõu (774 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 28. jaanuaril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Samuti saatis komisjon esimesele lugemisele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja riigikogu liikmete Jaak Aabi, Ester Karuse, Tanel Kiige, Andre Hanimägi ja Züleyxa Izmailova algatatud samasisulise eelnõu.