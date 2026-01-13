Pärnu linnavõim hakkas lumiseid kõnniteid taas soolatama

Kui Pärnu eelmine linnavõim loobus kõnniteede soolatamisest, siis uus linnavalitsus hakkas talviseid kõnniteid uuesti soolatama, leides, et see on libeduse tõrjel kõige efektiivsem. Taltechi lektor kõnniteede soolatamist õigeks ei pea ja mitmed omavalitsused on soolatamisest ka loobunud.

Pärnakas Helge ütles, et tema soolatamist ei poolda - rikub jalanõud ära.

"Soola ei ole vaja, oleks vaja lihtsalt puhastada. Mis sa sellest soolad? Sool rikub lõpuks kivid ära, asfaldi ära, kõik asjad. Et pigem lihtsalt puhastada nii palju kui võimalik," sõnas Ain.

"Ta võtab nagu selle põhilise libeduse ära, aga pikemas perspektiivis, nagu näete, see muda ja see kõik on ikka sama," ütles Piret.

"Ma ei pea seda heaks, sellepärast et loomade käppadele mõjub see halvasti ja mu enda jalanõudele," sõnas Ehala.

Kui Pärnu eelmine linnavõim asendas kõnniteede talvise soolatamise graniitsõelmetega, siis uus linnavõim hakkas kõnniteid taas soolatama.

"Jah, nii see tõesti on, et me teatud temperatuurini linna kergliiklusteedel, mis on bussiliiklusega piirnevad, kasutame libedusetõrjeks soola. Põhjus on väga lihtne, et tagada võimalikult efektiivne ja turvaline liiklemine inimestele. Ja sool teeb seda efektiivsemalt teatud temperatuuridel, kui teevad seda graniitsõelmed," lausus Pärnu abilinnapea Valmar Veste (EKRE). "Lisaks on meil soolavabad terviserajad ja pargiteed, et sinna me soola ei pane olenemata temperatuurist," lisas ta.

Opositsiooni jäänud eelmine linnavõim soola juurde tagasipöördumist heaks ei kiida.

"Meil on loomulikult kahju, et Pärnu linn astus sammukese keskkonnateadlikkuses tagasi, sest graanulisõlmedele üleminek oli väga suur otsus, mille linn eelmisel aastal tegi. Mulle täna tundub, et see otsus on ajendatud ainuüksi rahast, sest ilmselgelt see on kallis teenus linnale, aga me ei saa alati otsuseid raha baasilt teha, me peame ikkagi vaatama, et linnakodanikel oleks hea," lausus opositsiooni esindaja Irina Talviste (Reformierakond).

Veste sõnul ei ole aga asi kokkuhoius, vaid sool ongi parim valik. Samas on kõnniteede soolatamisest loobunud näiteks nii Tartu kui ka Tallinn. Taltechi lektor Sven Sillamäe ütles, et sool on efektiivne vaid sõiduteedel ja kõnniteedel samasugust tulemust ei anna.

"Kõnniteedel või kergliiklusteedel, kus autoliiklust ei ole, pole midagi sellist, mis paneks soola hästi efektiivselt toimima. Selleks peame kasutama väga suuri soolakoguseid. Kergliiklusteedel soola kasutamine või kloriidide kasutamine ei ole hea praktika," sõnas Sillamäe.

Kõige paremaks libedusetõrjeks peab Sillamäe õigel ajal tehtud lumelükkamist.

"Et lumi oleks võimalikult kiiresti ära lükatud, võimalikult lähedale teekatte pinnale. Kui lumi sulama hakkab, siis jääkate, mis sinna lume sulamisest tekib, on õhukene või seda ei teki üldse. Ja kui jää tekibki, siis saame kasutada väikeseid graniidisõelmeid. See oleks hea lahendus," lausus Sillamäe.