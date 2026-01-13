X!

Pärnu linnavõim hakkas lumiseid kõnniteid taas soolatama

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Kui Pärnu eelmine linnavõim loobus kõnniteede soolatamisest, siis uus linnavalitsus hakkas talviseid kõnniteid uuesti soolatama, leides, et see on libeduse tõrjel kõige efektiivsem. Taltechi lektor kõnniteede soolatamist õigeks ei pea ja mitmed omavalitsused on soolatamisest ka loobunud.

Pärnakas Helge ütles, et tema soolatamist ei poolda - rikub jalanõud ära.

"Soola ei ole vaja, oleks vaja lihtsalt puhastada. Mis sa sellest soolad? Sool rikub lõpuks kivid ära, asfaldi ära, kõik asjad. Et pigem lihtsalt puhastada nii palju kui võimalik," sõnas Ain.

"Ta võtab nagu selle põhilise libeduse ära, aga pikemas perspektiivis, nagu näete, see muda ja see kõik on ikka sama," ütles Piret.

"Ma ei pea seda heaks, sellepärast et loomade käppadele mõjub see halvasti ja mu enda jalanõudele," sõnas Ehala.

Kui Pärnu eelmine linnavõim asendas kõnniteede talvise soolatamise graniitsõelmetega, siis uus linnavõim hakkas kõnniteid taas soolatama.

"Jah, nii see tõesti on, et me teatud temperatuurini linna kergliiklusteedel, mis on bussiliiklusega piirnevad, kasutame libedusetõrjeks soola. Põhjus on väga lihtne, et tagada võimalikult efektiivne ja turvaline liiklemine inimestele. Ja sool teeb seda efektiivsemalt teatud temperatuuridel, kui teevad seda graniitsõelmed," lausus Pärnu abilinnapea Valmar Veste (EKRE). "Lisaks on meil soolavabad terviserajad ja pargiteed, et sinna me soola ei pane olenemata temperatuurist," lisas ta.

Opositsiooni jäänud eelmine linnavõim soola juurde tagasipöördumist heaks ei kiida.

"Meil on loomulikult kahju, et Pärnu linn astus sammukese keskkonnateadlikkuses tagasi, sest graanulisõlmedele üleminek oli väga suur otsus, mille linn eelmisel aastal tegi. Mulle täna tundub, et see otsus on ajendatud ainuüksi rahast, sest ilmselgelt see on kallis teenus linnale, aga me ei saa alati otsuseid raha baasilt teha, me peame ikkagi vaatama, et linnakodanikel oleks hea," lausus opositsiooni esindaja Irina Talviste (Reformierakond).

Veste sõnul ei ole aga asi kokkuhoius, vaid sool ongi parim valik. Samas on kõnniteede soolatamisest loobunud näiteks nii Tartu kui ka Tallinn. Taltechi lektor Sven Sillamäe ütles, et sool on efektiivne vaid sõiduteedel ja kõnniteedel samasugust tulemust ei anna.

"Kõnniteedel või kergliiklusteedel, kus autoliiklust ei ole, pole midagi sellist, mis paneks soola hästi efektiivselt toimima. Selleks peame kasutama väga suuri soolakoguseid. Kergliiklusteedel soola kasutamine või kloriidide kasutamine ei ole hea praktika," sõnas Sillamäe.

Kõige paremaks libedusetõrjeks peab Sillamäe õigel ajal tehtud lumelükkamist.

"Et lumi oleks võimalikult kiiresti ära lükatud, võimalikult lähedale teekatte pinnale. Kui lumi sulama hakkab, siis jääkate, mis sinna lume sulamisest tekib, on õhukene või seda ei teki üldse. Ja kui jää tekibki, siis saame kasutada väikeseid graniidisõelmeid. See oleks hea lahendus," lausus Sillamäe.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

19:03

Suri kultuskoomiksi "Dilbert" looja Scott Adams

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

18:50

Pärnu linnavõim hakkas lumiseid kõnniteid taas soolatama

18:50

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

18:45

Päevakaja (13.01.2026 18:00:00)

18:37

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

18:35

HTM: kõik kohustusliku õppetööga seotud käigud peavad olema ka tulevikus tasuta

18:33

Kruuse: vaatamata heale tahtele, jooksis Terras reformi teatud etappidest ette

18:32

Trump osaleb Davosi majandusfoorumil

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

16:56

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu Uuendatud

13:55

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

08:23

RUSI ekspert: Vene õhujõud on sõja ajal oluliselt tugevnenud

12:22

Suri endine poliitik Heiki Kranich

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Allikas: Iraani protestijad panevad põlema islamirežiimi sõjaväebaase

10:32

London valmistub saatma eriüksusi Vene varilaevastiku laevu arestima

13:52

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

16:57

Asekantsler palus eksituse pärast hasartmänguseaduses vabandust Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

18:37

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

18:03

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

loe: kultuur

18:50

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

16:52

Carolina Pihelgas: tahaksin Loomingu nähtavust suurendada

16:28

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

loe: eeter

14:46

Marek Sadam: suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ega rõõmu tunda

12:56

Marta Pikani: olin suur allaandja, kuni laulmine muutis mu käitumismustrit

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

Raadiouudised

17:55

Pärnakad on soolatamise osas eriarvamustel

17:50

Loomingu uueks peatoimetajaks valiti Carolina Pihelgas

17:45

EL-i liikmesriikide vaheline kaubandus on vähenenud

17:45

Eesti avab tänavu viis uut saatkonda Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja Ida-Euroopas

15:25

Raadiouudised (13.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.01.2026 12:00:00)

10:35

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo