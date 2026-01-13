X!

Pakosta: riigikogu liikmed peaksid laskma eelnõud tehisarul üle kontrollida

Foto: Ken Mürk/ERR
Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnas "Esimeses stuudios", et riigikogu liikmed peaksid kasutama eelnõude koostamisel ja kontrollimisel tehisaru abi, mis suudaks ehk leida absurdsed vead tekstides üles. Küll aga on tehisintellekt ainult üks tööriist paljude seas ning tegelikult on põhiliseks probleemiks eelnõu tekstide keerukus, millest tihtilugu isegi kogenud juristid lõpuni aru ei saa.

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi palus vabandust seoses eksitusega hasartmängumaksu seaduses, millega jääb veebikasiinode tegevus 2026. aastal maksuvabaks. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnas "Esimeses stuudios", et asekantsler käitus vabandades õigesti ning riigikogust keegi tagasi astuma ei hakka.

"Riigikogu liikmed tagasi ei astu. Formaalselt vastutavad eelnõu algatamise eest küll riigikogu liikmed, kuid antud juhul vabandas rahandusministeeriumi asekantsler – ja täiesti õigustatult. Kui vaadata sündmuste ajajoont, siis tegelikult juhtis riigikogu ametnik rahandusministeeriumi tähelepanu sellele veale, kuid sellest hoolimata kirjutas ministeerium vea teist korda sisse. Selles olukorras me praegu olemegi," lausus Pakosta.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et tegemist on puhtalt riigikogu praagiga, kuid rahadusministeeriumi asekantsler Liivamägi siiski vabandas. Ka Pakosta kinnitas, et viga ei tulnud sisse riigikogus, vaid rahandusministeeriumis.

Pakosta sõnul nähakse praegu vaeva, et eelnõude tekste muuta lihtsamaks, kuna suuresti tekivadki vead, sest lugejad ei suuda tekstist tegelikult aru saada.

"Kui seaduste tekstides on palju ristviiteid ehk üks paragrahv viitab teisele, on teksti isegi väljaõppinud juristil raske lugeda. Muudatus, mille loodame varsti valmis saada, on suunatud just sellele, et eelnõud muutuksid paremini loetavaks. Me tahame, et Eestis saaksid seadusloomes kaasa rääkida mitte ainult riigikogu liikmed, vaid kõik inimesed, kuid selleks peavad nad eelnõudest aru saama," sõnas minister.

"Praegu on eelnõudes muudatused kirjas stiilis "punktis 17 muuta paragrahvis 22-8 lõikes 4 sõna "ja" sõnaks "või"." Selle asemel peaks olema Põhjamaade eeskujul kohe näha terviktekst koos selgitusega. Nii näeb lugeja tervikut, saab aru, mida tegelikult muudetakse ja suudab kaasa mõelda. Seda muutust me praegu ette valmistamegi," selgitas Pakosta.

EKRE esimees Martin Helme sõnul tuleks Tanel Teini ja Kadri Tali suhtes alustada kriminaalasi ning Annely Akkermann komisjoni esimehe kohalt maha võtta. Pakosta Helme sõnadega ei nõustu.

"Esiteks ei ole riigikogu liige selle konkreetse muudatuse tehnilise poolega seotud. Teiseks on elementaarne, et riigikogu liiget ei saa hääletamise või eelnõu algatamise eest õiguslikus mõttes niimoodi vastutusele võtta," lausus Pakosta.

Küll aga on Pakosta sõnul probleemiks ka see, et opositsioon, kes praegu väga tuliselt koalitsiooni loodud seadust materdab, ei avastanud samuti tekstis viga.

"Meil on vist ainus parlament maailmas, kus saadikutel ei ole isiklikke assistente. Siinkohal olekski abi tehisarust – midagi ei ole teha. Riigikogu liikmed peaksid laskma eelnõud tehisarul üle kontrollida. Tõenäoliselt leiaks see sellised absurdsed vead üles," sõnas Pakosta.

Pakosta hinnangul oleks siiski inimestel endil vaja funktsionaalset lugemisoskust ning kogu tööd ei saa tehisaru ära teha.

"Vead tulevad paljude eelnõude puhul tehisaru abil välja ja riigikogu liikmed seda juba kasutavadki. Selles ei ole midagi patust, aga tehisaru on ainult üks tööriist. Selleks, et teha vahet asjal A ja asjal B, on tegelikult vaja funktsionaalset lugemisoskust," ütles minister, lisades, et seetõttu tahetaksegi eelnõude vormistustingimusi muuta.

"Eesmärk on, et oleks näha tekst enne ja pärast muudatust koos selgitusega. Praeguseid eelnõusid ei ole tavalisel inimesel võimalik lugeda ega mõista. Kui isegi juristidel tekib keerukusi, siis see ei toeta kaasavat ühiskonda. Me tahame, et inimesed mõtleksid ja räägiksid rohkem kaasa, et leiaksime üheskoos vajaliku tasakaalupunkti," selgitas Pakosta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Andres Kuusk

