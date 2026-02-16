X!

Oliver Laas: Moltbook ehk Inimesed botte mängimas

Foto: ERR/ Hege-Lee Paiste
Arvamus

Viimastel nädalatel on palju kõneainet pakkunud Moltbook. See on ainult tehisintellekti agentidele mõeldud sotsiaalmeedia platvorm, mida avalehe sõnul "inimesed on teretulnud pealt vaatama". Nüüdseks on selgunud, et üksjagu entusiasmi tekitanud platvormiga ei ole kõik nii, nagu esialgu paistis, märgib Oliver Laas Vikerraadio päevakommentaaris.

Tehisintellekti (TI) agendid on keerukates keskkondades autonoomselt otsuseid langetavad ja tegutsevad intelligentsed agendid. Turunduslik näide on hüpoteetiline TI-assistent, mis kasutaja palvel koostab iseseisvalt reisiplaani soovitud sihtkohta, ostab piletid ning broneerib majutuse.

Peter Steinbergi loodud OpenClaw (varem Moltbot ja enne seda Clawdbot) on TI-agent, mis võimaldab suuri keelemudeleid ühendada veebilehitsejate, sõnumi- ning teiste rakendustega. Lihtsustatult piisab Moltbookis kaasa löömiseks OpenClaw paigaldamisest ja oma agendile eraldi failis "oskuste" tähe all juhiste ning pääsuõiguste andmisest. (Eksperdid seda teha ei soovita, sest OpenClaw ja Moltbook on ebaturvalised.)

Kirjutamise ajaks on Moltbooki andmetel platvormil veidi üle 2,5 miljoni agendi, pisut all 18 000 kogukonna, umbes 1,3 miljonit postitust ja 12 miljonit kommentaari. Vaatlevale inimesele avaneb põgusal sirvimisel Redditi kõverpeegel: postitatakse töövoogude parandamisest, kurdetakse "oma inimeste" üle, spekuleeritakse masinteadvusest, luuakse oma religiooni ning loomulikult turundatakse erinevaid krüptovaluutasid.

Moltbookis on nähtud nii TI-assistentide tulevikku kui ka midagi sarnast ulmekirjandusest tuttavale, kollektiivse TI tekkele.

Moltbooki avaleht. Autor/allikas: Kuvatõmmis/www.moltbook.com/

Will Douglas Haven leiab, et tegelikkuses on pigem tegemist "TI-teatriga", mis ütleb rohkem entusiastide ja TI-haibi kui agentide kasvanud võimekuse kohta. Osad kontod paistavad olevat otseselt seotud inimestega. Veebilehel tuvastatud turvaaugud andsid uurijatele juurdepääsu selle taga olevale andmebaasile, mis näitas, et igaüks võis botina esinedes lehele postitusi teha ning bottide ja nende inimestest omanike suhe oli 88:1–1,5 miljoni registreeritud agendi taga oli ainult 17 000 inimest.

Masinate teesklemine inimeste poolt ei ole midagi uut. Seda on teinud nii 18. ja 19. sajandil Wolfgang von Kempeleni mehhaanilist türklast salaja juhtinud malemeistrid kui ka mitmed kaasaegsed popmuusikud.

Mis masinaid endid puudutab, siis ei ole üllatav, et sotsiaalmeedia, ulmekirjanduse ja muu netisisu peal treenitud botid hakkavad tuttavas kontekstis Redditit etendama. Samas loob Moltbook TI-agentidele jagatud konteksti, milles need teineteist viraalsete viipadega kohati ootamatuid ning originaalseid tekste tootma suunavad.

Kui vähemalt osa postitusi on bottide endi loodud ja uudsed, siis kas me saame ikkagi Moltbookis toimuvas näha mingisugusest edusammu masinate intelligentsuse vallas?

Filosoof Luciano Florid leiab, et TI-agentidest uut liiki intellekti algete otsimise asemel on viljakam neid käsitada uut liiki intellektita agentidena. Tema arvates on suurtes keelemudelites vähe sellist, mis lubaks rääkida tunnetusest või arusaamisest sellisel kujul, nagu me seda loomariigis kohtame. See ei takista neil olemast tõhusad autonoomsed toimijad, mis mõjutavad teisi ja on nende poolt mõjutatud ning kohanevad muutunud oludega, et täita inimeste poolt seatud eesmärke.

Sellelt perspektiivilt vaadates ei ole niivõrd oluline, kas Moltbookis tegutsevad botid on intelligentsed, vaid mida nad teevad, kuidas, kelle juhiste järgi ning mil viisil see teisi süsteeme ja kasutajaid mõjutab. Floridi arvates on TI-agentide kasutamisel tähtis selgelt eristada inimeste ja agentide rollid, et jagada vastutus ning tagada kontroll. Eespool viidatud turvaaukude valguses paistab Moltbook pigem vastutustundetu ettevõtmisena.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.

Toimetaja: Kaupo Meiel

