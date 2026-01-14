X!

E-riigi akadeemia peab kriitikat pälvinud Kuuba projekti üle partneritega nõu

Eesti
Hannes Astok
Hannes Astok Autor/allikas: Urmas Tooming/ERR
Eesti

E-riigi akadeemia konsulteerib Euroopa Liidu ja Hispaania partneritega ohtralt kriitikat pälvinud Kuuba projekti osas ning vaatab üle Kuubale riistvara ostmiseks korraldatud hanke tingimused, ütles sihtasutuse tegevjuht Hannes Astok.

E-riigi akadeemia plaani hankida Euroopa Liidu raha toel kommunistliku diktatuuririigi Kuuba digitaliseerimiseks 441 000 euro eest seadmeid on pälvinud teravat kriitikat ning kolmapäeval teatas sihtasutus, et hankest ajendatud avaliku debati valguses konsulteerivad nad Euroopa Liidu ja Hispaania projektipartneriga Kuuba projekti osas.

Hannes Astok ütles, et kuna projekti rahastab Euroopa Liit ja selle ajendiks on EL-i koostöö Kuubaga, on e-riigi akadeemia pidanud seda piisavaks põhjuseks, et projektis osaleda.

"Juhul kui Euroopa Liit või Eesti valitsus oma Kuuba-poliitikat ajakohastab, kohandab e-riigi akadeemia vastavalt ka oma lähenemist. Konsulteerime projekti osas Kuuba projekti partneritega," sõnas Astok.

Selles projektis on e-riigi akadeemia ülesanne toetada Kuuba digiministeeriumit e-teenuste portaali loomisel, e-teenuste loomisel ja andmevahetuse juurutamisel, et luua Kuuba elanikele parem juurdepääs avalikele teenustele.

Selleks on e-riigi akadeemia algatanud hanke, et soetada riistvara, mis peaks aitama Kuubal turvalist andmevahetust ja e-teenuseid pakkuda.

Riigihangete keskkonnas on üks potentsiaalne pakkuja tõstatanud küsimuse, et hankedokumentides küsitakse NVIDIA graafikakaarti, mille müügi Kuubale on Ühendriikide valitsus keelanud. Seepeale vastas e-riigi akadeemia, et tegeleb probleemiga.

"Riistvara on mõeldud sihtotstarbeliselt projekti tegevuste läbiviimiseks. Saktsioonide all olevaid kaupu me Kuubale ei tarni. Vaatame selle pilguga hanke tingimused üle," sõnas Astok.

Kuuba projekt "Cuba Digital" algas 2024. aastal. Projekt tugineb 2016. aastal sõlmitud Euroopa Liidu Nõukogu ja Kuuba Vabariigi vahelisele poliitilise dialoogi ja koostöö lepingule, mis loob raamistiku, et Kuuba avalikku haldust moderniseerida.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on ERR-ile varem öelnud, et 2016. aastal tehtud lepingu taha pugeda ei ole praegu kohane, arvestades, kui palju on maailmas olukord vahepeal muutunud. Kuuba režiimi, mida võib demokraatiavastase tegevuse poolest kõrvutada Põhja-Korea, Venemaa ja Iraaniga, ei tohiks Mihkelsoni hinnangul abirahadega toetada.

Küsimust sel nädalal arutanud riigikogu väliskomisjon läheb teemaga edasi ning välisminister Margus Tsahkna on lubanud tõstatada küsimuse EL-i Kuuba-poliitika muutmisest EL-i välisministrite kohtumisel.

E-riigi Akadeemia on eraõiguslik sihtasutus, mis viib ellu arengukoostöö projekte elluviimiseks, keskendudes riikide digiarengu toetamisele. Alates 2003. aastast on sihtasutus nõustanud üle 300 organisatsiooni maailmas.

Toimetaja: Karin Koppel

