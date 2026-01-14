Prokuratuur esitas Raasiku mõrva eest süüdistuse kolmele noormehele

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas 17-, 16- ja 15-aastasele noormehele süüdistuse möödunud aasta 18. oktoobril Raasikul 42-aastase mehe tapmises piinaval ja julmal viisil.

Süüdistuse järgi meelitasid noormehed õhtul kella kaheksa paiku erivajadusega kannatanu Harju-Jaani kiriku läheduses olevasse metsa. Kohale jõudes alandasid ja peksid süüdistatavad kannatanut, sealhulgas kaasa võetud metallist toruga. Kannatanu suri peksmise tagajärjel sündmuskohal.

Noormehed jätsid kannatanu surnukeha esialgu metsa ning transportisid selle järgmise päeva õhtul Jõelähtme valda põllule. Kuriteo varjamiseks panid nad surnukeha põlema.

Kriminaalmenetlust juhtiva Põhja ringkonnaprokuratuuri prokuröri Rita Siniväli sõnul alustas politsei kriminaalmenetlust esialgu tapmise paragrahvi alusel.

"Esimesed kahtlused, et kannatanult võidi elu võtta piinaval või julmal viisil, tekkisid üsna menetluse alguses surnukeha nähes. Samas tuli need kahtlused ka tõendada. Menetluse käigus tuvastas politsei, et kannatanule põhjustati peksmisega suurt valu, teda alandati ja kuriteojälgede varjamiseks surnukeha rüvetati," rääkis Siniväli.

Menetluse muutis prokuröri sõnul keeruliseks ka see, et toimepanijaid olid alaealised ja neid oli mitu.

Koos süüdistusaktiga edastati kohtule kannatanu isa tsiviilhagi tekkinud varalise ja moraalse kahju hüvitamiseks.

Üldmenetluse kinnine eelistung toimub 20. jaanuaril. Alaealiste süüdistatavate tõttu võib maakohtu menetlus olla kinnine.