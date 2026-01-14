X!

Riigikogu algatas uue eelnõu hasartmängumaksu seaduse parandamiseks

Tanel Tein riigikogus.
Tanel Tein riigikogus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni liige Tanel Tein andis üle eelnõu hasartmängumaksu seaduses ilmnenud vea kiireks parandamiseks, vältimaks seda, et kultuurile ja spordile laekub hasartmängumaksust vähem raha.

Rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni (RE) sõnul on see kõige kiirem viis viga veebruari jooksul ära parandada.

"Eelnõu esitatakse selleks, et see ülearune sõna "osavusmängude" sealt sättest välja võtta," ütles Akkermann hommikul.

Akkermann lisas, et neljapäeval on plaanis kokku kutsuda rahanduskomisjoni erakorraline istung.

"Homme juhatus eeldatavasti saadab selle eelnõu rahanduskomisjoni menetleda. Ja homme teeme ettepaneku määrata juhtivkomisjoni esindaja ja suures plaanis viia läbi esimene lugemine ja esimene lugemine lõpetada. See toimub eeldatavasti järgmise nädala teisipäeval," sõna Akkermann.

Akkermann rääkis, et kõik peaks saama tehtud veebruari keskpaigaks. Veel teisipäeval ütles ta, et eesmärk on viga jaanuari jooksul ära parandada.

Akkermann rõhutas, et eelnõu esitajate tegelik tahe oli kehtestada käesolevaks aastaks 5,5-protsendiline hasartmängumaks kaughasartmänguna korraldatavatele õnnemängudele, mis tuleb eelnõu seletuskirjast selgelt välja.

Sama rõhutas ka Tein, kes ütles pressiteate vahendusel: "Me räägime tekstilisest apsust, mis on tekitanud reaalse õigusliku segaduse. Seaduse mõte ei ole kunagi olnud veebikasiinode maksustamist lõpetada – vastupidi, kaughasartmängude maksustamine pidi jätkuma ning maksumäär pidi liikuma etapiti alla."

Teini sõnul on probleem konkreetne: menetluse jooksul sattus seaduse sõnastusse piirang, mis jättis õnnemängud kaughasartmängude grupis ekslikult maksustamisest välja. "See ei ole sisuline poliitiline suunamuutus ega kellegi soov. See on tehniline sõnastus, mis läks lõppteksti ning tuleb nüüd kiiresti viia vastavusse sellega, mida seadusandja tegelikult tahtis," selgitas Tein.

Ka Teini kinnitusel on eelnõu algatamine riigikogus kõige otsem tee, et vea parandamine saaks liikuda kiiresti ning veebruari jooksul oleks võimalik taastada seaduse algne mõte ja maksustamise järjepidevus.

Rääkides vea tekkimisest seaduses, lükkas Akkermann süü ministeeriumiametnike kaela: "Viga tekkis rahandusministeeriumis hasartmängumaksu eelnõu redigeerimise käigus. Selle teeme nüüd korda."

Akkermanni sõnul on kõige tähtsam, et kultuur ja sport lisarahata ei jää.

Tanel Teini sõnul on positiivne, et ettevõtjad on juba näidanud vastutustundlikku hoiakut. "Eesti hasartmängude korraldajate liit ja tema liikmeskonda kuuluvad hasartmängukorraldajad on andnud märku, et nad ei plaani tekkinud olukorda ära kasutada ning jätkavad maksu tasumist ka praegu. See on oluline signaal," ütles Tein. 

Teini kinnitusel on eelnõu algatamine riigikogus kõige otsem tee, et vea parandamine saaks liikuda kiiresti ning veebruari jooksul oleks võimalik taastada seaduse algne mõte ja maksustamise järjepidevus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi, Aleksander Krjukov, Uku Toom, Mait Ots

