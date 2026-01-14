X!

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal

Välismaa
Gröönimaa pealinn Nuuk
Gröönimaa pealinn Nuuk Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Taani tugevdab oma sõjalist kohalolu Gröönimaal ja peab dialoogi NATO liitlastega, ütles kolmapäeval riigi kaitseminister Troels Lund Poulsen.

"Me jätkame oma sõjalise kohalolu tugevdamist Gröönimaal, kuid keskendume NATO-siseselt ka senisest enam õppustele ja alliansi kohalolu suurendamisele Arktikas," kirjutas Troels Lund Poulsen AFP-le saadetud avalduses mõned tunnid enne Gröönimaa, Taani ja USA ametnike kohtumist Valges Majas, kus arutatakse Taani autonoomse territooriumi tulevikku.

Lund Poulsen lisas, et Taani peab oma liitlastega pidevat dialoogi 2026. aastaks planeeritud uute ja laiendatud tegevuste teemal.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot teatas samas, et riik avab 6. veebruaril Gröönimaal oma esinduse, vahendas Politico.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas juunis Nuuki ja teatas juba toona, et riik kavatseb avada Gröönimaal esinduse. Ta avaldas siis Gröönimaale toetust ning lubas, et saar ei ole müügis ega muud moodi ära antav. Macroni avaldust saab võtta vastusena USA presidendi Donald Trumpi ähvardustele saar Ameerika Ühendriikide alla võtta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/Politico

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:44

Lõppenud aasta oli nii Eestis kui ka maailmas temperatuurilt kolmas

14:32

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

14:25

Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

14:16

Rein Sikk: Seaküla Simsoni nimeline seikluspark ootab avastamist

14:11

Grünthal sai süüdistuse

14:08

Riigikogu algatas uue eelnõu hasartmängumaksu seaduse parandamiseks Uuendatud

13:58

Elen Lotman: filmikirjaoskus peaks olema õpetatav laiaulatusliku õppeaineülese oskusena

13:57

Tehisaru paneb tõlkijad surve alla ja võtab keskendumisjõu

13:49

Uuring: vaktsiinipelgust tõrjusid pandeemia ajal usu asemel teadmised

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

13.01

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

13.01

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

13.01

Haridusministeerium ei luba ka uues juhendis koolidel tasulisi õppekäike teha

13.01

Tšetšeenias valmistutakse Kadõrovi raske haiguse tõttu võimuvõitluseks

13.01

Asekantsler palus eksituse pärast hasartmänguseaduses vabandust Uuendatud

13.01

Galerii: selgusid 2025. aasta parimate pressifotode nominendid

09:09

Lätis sulab või hind

13.01

Politsei asus Läänemetsa kuluhüvitiste kasutamist uurima Uuendatud

13.01

London valmistub saatma eriüksusi Vene varilaevastiku laevu arestima

ilmateade

loe: sport

14:25

Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

13:07

Lilender: naiste üksiksõidus ei ole otseselt suursoosikuid

12:41

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist

loe: kultuur

13:58

Elen Lotman: filmikirjaoskus peaks olema õpetatav laiaulatusliku õppeaineülese oskusena

11:55

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

11:40

Londonis ilmunud helilooja Peter Fribbinsi plaadil lööb kaasa ka Johan Randvere

11:29

Fotografiska Tallinn avab Euroopa kultuuripealinnas Oulus näituse "Play"

loe: eeter

14:32

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

12:56

Käru muuseumi perenaine: raskel ajal otsin alati võimalusi, mitte vabandusi

11:12

Tolliametnik: ohustatud liikidest tehtud suveniire ei tohi üle piiri tuua

10:13

Henry Jakobson: toksiline lapsepõlv kujundas mu liigsöömisharjumused

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (14.01.2026 12:00:00)

09:50

Kaitserajatiste seadusemuudatused said põhiõiguste riive tõttu külge tähtaja

09:45

Tallinna otsus loobuda linnamuuseumi hoidla rajamisest kogub kriitikat

09:35

Gröönimaa, Taani ja USA esindajad kohtuvad, et arutada saare tulevikku

09:25

Raadiouudised (14.01.2026 09:00:00)

13.01

Päevakaja (13.01.2026 18:00:00)

13.01

HTM: kõik kohustusliku õppetööga seotud käigud peavad olema ka tulevikus tasuta

13.01

Pärnakad on soolatamise osas eriarvamustel

13.01

Loomingu uueks peatoimetajaks valiti Carolina Pihelgas

13.01

EL-i liikmesriikide vaheline kaubandus on vähenenud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo