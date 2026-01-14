Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal

Taani tugevdab oma sõjalist kohalolu Gröönimaal ja peab dialoogi NATO liitlastega, ütles kolmapäeval riigi kaitseminister Troels Lund Poulsen.

"Me jätkame oma sõjalise kohalolu tugevdamist Gröönimaal, kuid keskendume NATO-siseselt ka senisest enam õppustele ja alliansi kohalolu suurendamisele Arktikas," kirjutas Troels Lund Poulsen AFP-le saadetud avalduses mõned tunnid enne Gröönimaa, Taani ja USA ametnike kohtumist Valges Majas, kus arutatakse Taani autonoomse territooriumi tulevikku.

Lund Poulsen lisas, et Taani peab oma liitlastega pidevat dialoogi 2026. aastaks planeeritud uute ja laiendatud tegevuste teemal.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot teatas samas, et riik avab 6. veebruaril Gröönimaal oma esinduse, vahendas Politico.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas juunis Nuuki ja teatas juba toona, et riik kavatseb avada Gröönimaal esinduse. Ta avaldas siis Gröönimaale toetust ning lubas, et saar ei ole müügis ega muud moodi ära antav. Macroni avaldust saab võtta vastusena USA presidendi Donald Trumpi ähvardustele saar Ameerika Ühendriikide alla võtta.