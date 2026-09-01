Soome osaleb Gröönimaal Taani juhitud sõjalisel õppusel

Soome saadab oma sõjaväelased Gröönimaale, kus nad osalevad Taani juhitud õppusel "Arctic Endurance".

Soome mereväest osaleb õppusel kolm kaitseväelast. Nad lähevad Taani mereväe alustele, mis hakkavad tegutsema Gröönimaa ja Fääri saarte ümbruses.

Utti jäägrirügemendi eriüksuslased harjutavad koostööd liitlastega Arktika tingimustes.

Õppusel osalevad lisaks Soomele ka mitmed teised Euroopa riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi ja Norra.

Soome alustas ettevalmistusi juba jaanuaris, kui kaks sideohvitseri käisid Gröönimaal kohalike oludega tutvumas.

Õppus on tekitanud pingeid USA ja Taani vahel, sest Ühendriikide president Donald Trump on väljendanud huvi Gröönimaa vastu. Samal ajal jätkavad USA, Taani ja Gröönimaa läbirääkimisi Gröönimaa julgeoleku ja tuleviku üle.