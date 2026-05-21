USA avab Gröönimaal konsulaadi

Trump on pärast tema tagasivalimist väljendanud korduvalt huvi Gröönimaa muutmise vastu USA osaks. Ta on Gröönimaad ähvardanud ning seetõttu on uue konsulaadi avamine tekitanud saare elanike seas rahulolematust. Peaminister Jens-Frederik Nielsen ütles, et ta ei osale üritusel.

Trump on küll loobunud saare ähvardamisest, kuid tema administratsioon püüab endiselt Gröönimaal USA mõjuvõimu suurendada. Uue konsulaadi avamine Nuukis on osa USA laiemast strateegiast suurendada diplomaatilist ja majanduslikku mõju Arktika piirkonnas.

Möödunud aasta 21. detsembril nimetas Trump Louisiana osariigi kuberneri Jeff Landry oma erisaadikuks Gröönimaal. Sel nädalal külastas Landry Gröönimaad koos USA suursaadikuga Taanis.