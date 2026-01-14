Pärnu pakub ettevõtjatele krunte tööstuskülas

Tööstusküla jääb Pärnu lennuväljast ja sadamast viie ning Via Balticast kümne kilomeetri kaugusele. Pärnu linn ehitab tootmisküla välja kahes etapis. Esimeses etapis, mis valmib 2027. aastal, on pakkumisel 14 krunti. Kokku on tööstuskülla kavandatud 33 krunti.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks, kusjuures tänavavõrgu ja tehnorajatised ehitab valmis Pärnu linn.

"Iseenesest on see ainulaadne võimalus, ega väga tihti Pärnu linna vahetusse lähedusse ligi hektarisi krunte äri- ja tootmispindade näol pakkumisele ei tule. Seda enam, et linn ehitab välja kõik teedevõrgu, kõik kommunikatsioonid. Linn loodab kommunikatsioonid ja teetrassid valmis ehitada 2027. aasta suveks, pärast seda on võimalik ettevõtetel oma asjadega seal pihta hakata. Pakkumised on praegu üleval, oksjon on kestnud ligi pool kuud ja kuu aega kestab see veel," lausus Pärnu abilinnapea Robert Kiviselg.