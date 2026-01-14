Ligi pool lastele mõeldud vitamiinidest ei vastanud pakendil esitatud koostisele

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kontrollis poodides lastele mõeldud vitamiine ning tuvastas, et ligi pooled analüüsitud toidulisanditest ei vasta pakendil kirjeldatud koostisele.

Põllumajandus- ja toiduameti poolt testitud toidulisanditest 40 protsendil ei vastanud toote tegelik koostis pakendil olevale kirjeldusele. Möödunud aasta lõpus oli analüüsitav valim üsna väike, vaid 15 toodet, millest mittevastavaks osutus kuus.

"See tähendab näiteks seda, et kui märgistus ütleb, et toidulisand peaks sisaldama ühes või teises koguses teatud ühendeid – olgu selleks näiteks C-vitamiin või mõni muu vitamiin või mineraalaine –, siis analüüsid näitavad, et kas seda on rohkem või vähem," lausus PTA toiduosakonna juhataja Triinu Allika.

PTA on toidulisandeid testinud alates 2024. aastast. Möödunud korral oli mittevastavaid tooteid rohkem. Kuigi toidulisandite valik kauplustes on väga lai, siis PTA kontrollib toodete koostist enne turule jõudmist vaid pakendil oleva kirjelduse põhjal, laboriteste tehakse hiljem kümmekonnale tootele aastas.

Enamik Eestis müüdavatest toidulisanditest toodetakse välismaal.

"Need on üldjuhul mujal maailmas toodetud toidulisandid. Küsimus on laiemalt nende tootjate toote kvaliteedis. Meil on vahendajad ja edasimüüjad, nemad kõik on nendele pandud kohustused täitnud ehk need tooted eemaldanud. Neil on valik, kas nad teevad märgistuse ümber, viies selle vastavusse tootega või siis hävitavad toote," ütles Allika.

Proviisori Aleksei Morgunovi sõnul ei tasu lastele reklaami põhjal või ilma arsti või proviisori soovituseta vitamiine osta, sest turul on palju lastele mõeldud vitamiine, mille tegelik koostis ei ühti pakendil lubatuga. Morgunov ütles, et Eestis puudub piisav kontroll toidulisandite üle, sest toidulisandi koostist enne toote turule jõudmist sisuliselt ei kontrollita.

"Ma arvan, et võiks konsulteerida kas apteekriga või arstiga, sest me ei saa sellest avalikult rääkida, mida me arvame erinevatest tootjatest, sest võib olla mõni tootja tuleb ja ütleb, et te teete meile liiga. Aga samas meil on olemas arusaam, kes teeb kvaliteetset asja ja kes ei tee," lausus Morgunov.

Põllumajandus- ja toiduamet on koostanud musta nimekirja toidulisanditest, mille sisu ei vasta kirjeldusele. Lisaks vitamiinidele analüüsis PTA ka sportlastele mõeldud valgupulbrite koostisi. 15 proovist vastasid kõik normidele.