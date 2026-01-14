X!

ERR Ukrainas: Kramatorskist on saanud põgenike transiidikeskus

Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kui 2014. aastal kaotas Ukraina kontrolli Donetski linna üle, sai Donetski oblasti mitteametlikuks keskuseks Kramatorsk. Praegu on see linn muutunud transiidikeskuseks, kust viiakse põgenikke ohutumatesse piirkondadesse.

Kramatorsk on suurim Donetski oblasti linn, mis jääb Ukraina kontrolli alla ja ka venelaste tule alla. Pidevate elektrikatkestuste tõttu ei ole paljudes linnaosades mitte ainult elektrit, vaid ka muid mugavusi.

"Kaks või kolm ööpäeva ei olnud elektrit - kuidas kellelgi. Raske on ilma elektrita. Mul on elektriboiler ja kõik sõltub elektrist. Generaatorit oleks vaja, aga see on praegu väga kallis," lausus kohalik elanik Jana.

Täiemahulise sõja alguses hakkasid inimesed Kramatorskist ja lähematest asulatest ära minema.

"Praegu kuivas põgenike vool natuke kokku, sest kõik ootavad läbirääkimisi, aga üldiselt viime kuni paarsada inimest korraga," ütles vabatahtlik Valeri.

"Me elame 14-korruselises majas, elektrit ei ole. Gaasiga on ka probleemid, süüa teha ei saa. Raske ja muidugi hirmus. Väga hirmus," sõnas kohalik Jelena.

"Linn jäi tühjaks. Ma autode järgi vaatan – autosid on väga vähe alles. Ära lähevad need, kellel on kuhu minna, kellel on raha ja kellel on lähedased kuskil. Ülejäänud mass - vanaemad ja vanaisad - jäävad küll siia istuma," ütles vabatahtlik Ihor.

Need, kes on saanud Venemaa löökide tõttu haavata, on tihti kaotanud ka oma kodu ning peale raviasutusest väljakirjutamist pole neil enam kuhugi minna.

"Mind kirjutati välja ja sõitsin Slovjanskist Mõkolajivkasse. Sealt läksin jala koju. Raske oli. Kõndisin kolm tundi. Jõudsin koju – köök oli põlenud, kuur oli põlenud. Kõik oli segamini. Marodöörid olid ka ilmselt käinud. Oma dokumente ma ei leidnudki," lausus kohalik Pavel.

Lõpuks evakueerisid Paveli vabatahtlikud, kes ootab põgenikekeskuses uusi dokumente ja et ta saadetaks rindejoonest kaugemale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

