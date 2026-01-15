USA võimud: naise maha lasknud ICE'i agendil tekkis sisemine verejooks

USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) agendil Jonathan Rossi, kes tulistas eelmisel nädalal Minneapolises surmavalt 37-aastast Reene Goodi, tekkis intsidendi järel ülakeha piirkonnas sisemine verejooks, kinnitas sisejulgeolekuministeerium.

Verejooksu ulatus on esialgu ebaselge. Sisejulgeolekuministeerium pole vastanud CBS Newsi täpsustavatele päringutele.

Sündmuskohal tehtud videotest on näha Rossi pärast vahejuhtumit omal jalal minema kõndimas.

Ühe allika sõnul pole Ross tööle naasnud, kuid põhjust ta ei täpsustatud.

Sisejulgeolekuminister Kristi Noem on varem kinnitanud, et Ross viidi pärast tulistamist haiglasse ja lubati samal päeval koju. Noemi sõnul taastub ametnik vigastustest. Minister rõhutas, et Rossi näol on tegu kogenud korrakaitsjaga, kes uskus, et kaitseb ennast ja kaasagente.

"Sõiduk tabas ametnikku. Naine sõitis talle otsa. Ta käis haiglas. Arst andis talle abi. Ta on välja lubatud," ütles Noem 7. jaanuaril ajakirjanikele.

Kohtudokumentidest nähtub, et 10-aastase staažiga ICE'i agent Ross sai tõsiselt vigastada ka juunis toimunud intsidendis. Toona lohises ta vahistamiskatse käigus auto järel ning vajas pärast 33 õmblust ja haiglaravi.

USA piirivalve ülem Gregory Bovino ütles pühapäeval CBS Newsile antud intervjuus, et Rossile on pärast juhtumit tehtud korduvalt tapmisähvardusi. "Ta viibib turvalises kohas. Ta paraneb vigastustest ja oleme tänulikud, et ta taastub," lisas Bovino.

7. jaanuaril tulistas ICE'i agent kinnipidamise käigus 37-aastast naist, kes suri vigastustesse. Eri nurkade alt filmitud videomaterjal seadis kahtluse alla, kas võimuesindaja jõukasutus oli õigustatud.

Reene Good vs. ICE

Pärast juhtumit puhkesid USA-s meeleavaldused.