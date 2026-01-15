Auvere peaks töökorda saama 10. veebruariks

Eesti Energia Auvere põlevkivielektrijaam läks katki, kuna selle soojusvaheti müüritisse tekkis pragu. Nüüd vahetab energiafirma välja kõik müüritised ja elektrijaam võiks töökorda saada 10. veebruariks.

Jaanuari alguses tabas Auvere elektrijaama rike ja esialgu andis Eesti Energia energiabörsile Nordpool teada, et jaama 270 megavatti tootmisvõimsust on turult maas 14. jaanuarini. Nüüd on Eesti Energia turule teada andnud, et rike saab kõrvaldatud veebruaris.

"Auvere elektrijaam naaseb turule uuendatud plaani järgi 10. veebruaril. Rike tabas elektrijaama 7. jaanuaril, 9. jaanuaril jaam seisati ning pärast jaama jahtumist alates 12. jaanuarist viidi läbi rikke asukohas analüüs, mille tulemused näitavad, et selle parandamine on töömahukam, kui algselt arvatud," ütles Eesti Energia tütarfirma Enefit Power juhatuse esimees Raine Pajo.

"Auvere elektrijaamas on neli soojusvahetit. Rike tabas ühe soojusvaheti ümber olevat müüritist, millesse tekkis pragu. Kuna müüritiste kaudu juhitakse soojusvahetitesse kuum tuhk, temperatuur üle 900 kraadi, vahetatakse välja kõigi nelja soojusvaheti müüritis, et sarnast riket teiste soojusvahetite puhul ennetada. Tööd selleks on juba alanud," lisas Pajo.

Viimastel päevadel on madalate välistemperatuuridega koos olnud ka elektri börsihind Balti riikides võrdlemisis kõrge. Eesti Energia hinnangul samas Auvere elektrijaama rike sellele suurt mõju ei oma.

"Auvere elektrijaam, võimsusega 260 megavatti, on osa Baltimaade elektrisüsteemist, kus praegusel ajal on tarbimine üle 5000 megavati. Piirkonnas nii-öelda teevad hinda kallimad fossiilkütustel töötavavad elektrijaamad, mistõttu jaama rike olulist mõju elektrihinnale ei oma," rääkis Pajo.

"Eesti elektrivarustuskindlust tagavad teised Enefit Poweri juhitavad elektrijaamad," lisas ta.

Auvere elektrijaam on Eesti Energia kontserni kuuluv põlevkivielektrikjaam, mis anti energiafirmale üle 2018. aasta keskpaigas. Jaama projekteeritud töökindlus on 92 porotsenti.