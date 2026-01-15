X!

Auvere peaks töökorda saama 10. veebruariks

Majandus
Elektri ülekandeliinid
Elektri ülekandeliinid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti Energia Auvere põlevkivielektrijaam läks katki, kuna selle soojusvaheti müüritisse tekkis pragu. Nüüd vahetab energiafirma välja kõik müüritised ja elektrijaam võiks töökorda saada 10. veebruariks.

Jaanuari alguses tabas Auvere elektrijaama rike ja esialgu andis Eesti Energia energiabörsile Nordpool teada, et jaama 270 megavatti tootmisvõimsust on turult maas 14. jaanuarini. Nüüd on Eesti Energia turule teada andnud, et rike saab kõrvaldatud veebruaris.

"Auvere elektrijaam naaseb turule uuendatud plaani järgi 10. veebruaril. Rike tabas elektrijaama 7. jaanuaril, 9. jaanuaril jaam seisati ning pärast jaama jahtumist alates 12. jaanuarist viidi läbi rikke asukohas analüüs, mille tulemused näitavad, et selle parandamine on töömahukam, kui algselt arvatud," ütles Eesti Energia tütarfirma Enefit Power juhatuse esimees Raine Pajo.

"Auvere elektrijaamas on neli soojusvahetit. Rike tabas ühe soojusvaheti ümber olevat müüritist, millesse tekkis pragu. Kuna müüritiste kaudu juhitakse soojusvahetitesse kuum tuhk, temperatuur üle 900 kraadi, vahetatakse välja kõigi nelja soojusvaheti müüritis, et sarnast riket teiste soojusvahetite puhul ennetada. Tööd selleks on juba alanud," lisas Pajo.

Viimastel päevadel on madalate välistemperatuuridega koos olnud ka elektri börsihind Balti riikides võrdlemisis kõrge. Eesti Energia hinnangul samas Auvere elektrijaama rike sellele suurt mõju ei oma.

"Auvere elektrijaam, võimsusega 260 megavatti, on osa Baltimaade elektrisüsteemist, kus praegusel ajal on tarbimine üle 5000 megavati. Piirkonnas nii-öelda teevad hinda kallimad fossiilkütustel töötavavad elektrijaamad, mistõttu jaama rike olulist mõju elektrihinnale ei oma," rääkis Pajo.

"Eesti elektrivarustuskindlust tagavad teised Enefit Poweri juhitavad elektrijaamad," lisas ta.

Auvere elektrijaam on Eesti Energia kontserni kuuluv põlevkivielektrikjaam, mis anti energiafirmale üle 2018. aasta keskpaigas. Jaama projekteeritud töökindlus on 92 porotsenti.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:07

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

11:54

Tein peab hasartmängumaksu vea tekke põhjuseks mitme seaduse korraga menetlemist

11:45

Vähk võib hiilida lümfisõlmedesse varastatud rakupatareiga

11:43

Palloson: väited kontrolli puudumisest kapo üle ei vasta tõele

11:22

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

11:17

ERJK: Eesti 200 tegi Viimsi raha eest reklaamsaate

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

11:14

Liis-Eleen Jõgi: "dr Kalle" juhtumeid on sadu ja võib tulla isegi tuhandeid

11:09

Riigikogu hakkab hasartmängumaksu seadust uuesti arutama tuleval nädalal

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

14.01

Lätis sulab või hind

14.01

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal Uuendatud

14.01

Grünthal sai süüdistuse

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

14.01

Raul Eamets: Eestil on viis aastat, et rahvastiku kahanemine ümber pöörata

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:07

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

11:22

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

10:43

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

10:12

Esiliigaklubi lülitas Madridi Reali karikasarjas konkurentsist

loe: kultuur

10:04

Narva muuseum alustab tööstuspärandi avahoidla rajamist

09:36

Kellerteatris esietendub krimilugu "Verejälg"

09:08

Kunstiasutuste liit ja linn tõid välja Tallinna kunstikaardi

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

loe: eeter

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

14.01

"Pealtnägija": Oleviste kiriku imetervenemised panid KGB-l jalad värisema

14.01

Elina Born esitleb Eesti Laulul uut laulu

14.01

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

Raadiouudised

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

09:55

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

09:50

Lumesadu liigub Lääne-Eestist ida poole

09:25

Raadiouudised (15.01.2026 09:00:00)

14.01

Päevakaja (14.01.2026 18:00:00)

14.01

Narvale miljon eurot annetanud heategevusfond peatas väljamaksed

14.01

Tallinna opositsioon: rohepöördest loobumine toob linnale miljoneid kahju

14.01

Eamets: Eesti rahvaarvu vähenemist aitaks peatada õige regionaalpolitika

14.01

Raadiouudised (14.01.2026 15:00:00)

14.01

Raadiouudised (14.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo