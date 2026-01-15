Linnavolikogu valis istungil mitmete komisjonide esimehed ja aseesimehed

15. jaanuaril toimunud Tallinna linnavolikogu istungil valiti esimehed ja aseesimehed haridus- ja kultuurikomisjonile, rahanduskomisjonile, strateegilise arengu komisjonile ja õiguskomisjonile.

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti Madis Päts ja aseesimeheks Toomas Kruusimägi. Rahanduskomisjoni esimeheks valiti Aivar Riisalu ja aseesimeheks Doris Raudsepp. Strateegilise arengu komisjoni esimeheks valiti Andres Kollist ja aseesimeheks Vladimir Svet. Õiguskomisjoni esimeheks valiti Priidu Pärna ja aseesimeheks Jaanus Riibe.

Lisaks muutis volikogu istungil haridus- ja kultuurikomisjoni, linnamajanduskomisjoni, linnavarakomisjoni, korra- ja tarbijakaitsekomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning strateegilise arengu komisjoni koosseise.

Samuti valiti istungil revisjonikomisjoni liikmeteks Helve Särgava ja Argo Luude.