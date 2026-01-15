X!

PTA hukkab Nuudi talu sada lindu linnugrippi haigestumise tõttu

Eesti
Jüri talu vabalt peetavad kanad olid väga uudishimulikud
Jüri talu vabalt peetavad kanad olid väga uudishimulikud Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Hiiumaal Sääre külas tuvastati linnugripp talus, kus kasvatati umbes sadat erinevatest liikidest lindu. Kuigi kõigil lindudel haigussümptomeid veel näha ei ole, peab põllumajandus- ja toiduamet vajalikuks hukata kõik linnud.

Selle nädala alguses Hiiumaal ligi saja linnuga Nuudi hobitalus kinnituse saanud linnugripi koldes on surnud umbes pooled linnud. Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) kinnitusel tuleb hukata ka kõik ülejäänud linnud.

"On üks nakkuskolle Nuudi hobitalus ehk ei tea, et oleks edasi levinud ja tänane seis on see, et tuleb läbi viia masshukkamine. Vahepeal andis kohus esialgse õiguskaitse, kuid see protsess peatati. Oli lootus, et linnud, kellel ei ole viimasel nädalal haigusnähte tuvastatud, õnnestuks säästa, aga vastavalt reeglitele ikkagi linnud paraku hukatakse," lausus Hiiumaa vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Heigo Tasuja.

Hukkamise järel tuleb talus viia läbi desinfitseerimine ning mõneks päevaks jääb nakkuskolle kõrgendatud jälgimise alla.

"Kui vahepeal ei leita uusi juhtumeid, siis saab piirangud maha võtta. Ümbruskonnas olevasse kaitsetsooni jääb 20 linnupidajat, kes on siis PRIA-s registreeritud ja nendega on PTA otse suhelnud ning selgitanud, mida see piirang nende lindude suhtes tähendab," selgitas Tasuja.

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on Hiiumaa linnugripi juhtum suurim, võrreldes kahe varasema linnugripi koldega. Sellest lähtuvalt tuli Hiiumaal kehtestada ka kaitse- ja järelvalvetsoonid, mis sealsetele linnupidajatele tähendab, et nad võivad küll näiteks linnumune tarbida, aga talust välja viia neid ei tohi.

"Kahtluse saime teada reedel, võtsime proovid ja labor kinnitas lindude gripi  esinemist esmaspäeval. Ligikaudu sajast erinevasse liiki kuulnud linnust on hukkunud pea 40. Ülejäänud on veel elus, aga kindlasti on viirus ka nendeni jõudnud. Kiire hukkamine on ühelt poolt ka lindude heaolu seisukohalt oluline ja teisalt aitab see ära hoida taudi leviku," ütles Kalda.

Hukkamine viiakse läbi esimesel võimalusel. Oktoobri algusest on Eestis nakatunud kolm linnufarm.

"Esimene oli Harjumaal. Küll väga väikese lindude arvuga majapidamine, kus oli kuus lindu. Järvamaal neljakümne linnu kandis ja nüüd siis Hiiumaal pea sada lindu. Juhtudel, kui on olnud kodanik õigluskuulekas ja on ise teinud kõik endast oleneva, et taudi eemal hoida, siis on kompenseerimine vastavalt sellele, milliseid linde peetakse ja milline on siis nende väärtus," sõnas Kalda.

Hetkel ei ole Euroopas leviv viirus kandunud inimesele ehk põhjustatud inimese haigestumist.

"Taud on meil sees, Eesti on ohustatud ja mis veel näitab meie ohustatust, on siis Euroopa toiduohutusameti poolsed prognoosid, mis näitavad, et praeguses seisus on Lääne-Eesti suursaared - Hiiumaa, Saaremaa ja Muhumaa üsna ohustatud piirkonnad, mis puudutavad viiruse võimalikku levikut metslindudelt ja veelindudelt kodulindudele," lausus Kalda.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:53

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

19:39

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:23

PTA hukkab Nuudi talu sada lindu linnugrippi haigestumise tõttu

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Päevakaja (15.01.2026 18:00:00)

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:45

Krüptovarateenuse pakkujad peavad hakkama esitama tehinguinfot maksuametile

18:44

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

18:43

Energeetika eksperdid eelistaks väikemaid elektrijaamu suurtele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

09:39

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

11:03

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

14:58

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

14:53

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

ilmateade

loe: sport

19:53

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

19:39

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

18:44

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

loe: kultuur

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

loe: eeter

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

12:23

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

18:30

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

15:30

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15:25

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:35

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

12:30

Reedene päev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

09:55

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo