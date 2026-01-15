PTA hukkab Nuudi talu sada lindu linnugrippi haigestumise tõttu

Hiiumaal Sääre külas tuvastati linnugripp talus, kus kasvatati umbes sadat erinevatest liikidest lindu. Kuigi kõigil lindudel haigussümptomeid veel näha ei ole, peab põllumajandus- ja toiduamet vajalikuks hukata kõik linnud.

Selle nädala alguses Hiiumaal ligi saja linnuga Nuudi hobitalus kinnituse saanud linnugripi koldes on surnud umbes pooled linnud. Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) kinnitusel tuleb hukata ka kõik ülejäänud linnud.

"On üks nakkuskolle Nuudi hobitalus ehk ei tea, et oleks edasi levinud ja tänane seis on see, et tuleb läbi viia masshukkamine. Vahepeal andis kohus esialgse õiguskaitse, kuid see protsess peatati. Oli lootus, et linnud, kellel ei ole viimasel nädalal haigusnähte tuvastatud, õnnestuks säästa, aga vastavalt reeglitele ikkagi linnud paraku hukatakse," lausus Hiiumaa vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Heigo Tasuja.

Hukkamise järel tuleb talus viia läbi desinfitseerimine ning mõneks päevaks jääb nakkuskolle kõrgendatud jälgimise alla.

"Kui vahepeal ei leita uusi juhtumeid, siis saab piirangud maha võtta. Ümbruskonnas olevasse kaitsetsooni jääb 20 linnupidajat, kes on siis PRIA-s registreeritud ja nendega on PTA otse suhelnud ning selgitanud, mida see piirang nende lindude suhtes tähendab," selgitas Tasuja.

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on Hiiumaa linnugripi juhtum suurim, võrreldes kahe varasema linnugripi koldega. Sellest lähtuvalt tuli Hiiumaal kehtestada ka kaitse- ja järelvalvetsoonid, mis sealsetele linnupidajatele tähendab, et nad võivad küll näiteks linnumune tarbida, aga talust välja viia neid ei tohi.

"Kahtluse saime teada reedel, võtsime proovid ja labor kinnitas lindude gripi esinemist esmaspäeval. Ligikaudu sajast erinevasse liiki kuulnud linnust on hukkunud pea 40. Ülejäänud on veel elus, aga kindlasti on viirus ka nendeni jõudnud. Kiire hukkamine on ühelt poolt ka lindude heaolu seisukohalt oluline ja teisalt aitab see ära hoida taudi leviku," ütles Kalda.

Hukkamine viiakse läbi esimesel võimalusel. Oktoobri algusest on Eestis nakatunud kolm linnufarm.

"Esimene oli Harjumaal. Küll väga väikese lindude arvuga majapidamine, kus oli kuus lindu. Järvamaal neljakümne linnu kandis ja nüüd siis Hiiumaal pea sada lindu. Juhtudel, kui on olnud kodanik õigluskuulekas ja on ise teinud kõik endast oleneva, et taudi eemal hoida, siis on kompenseerimine vastavalt sellele, milliseid linde peetakse ja milline on siis nende väärtus," sõnas Kalda.

Hetkel ei ole Euroopas leviv viirus kandunud inimesele ehk põhjustatud inimese haigestumist.

"Taud on meil sees, Eesti on ohustatud ja mis veel näitab meie ohustatust, on siis Euroopa toiduohutusameti poolsed prognoosid, mis näitavad, et praeguses seisus on Lääne-Eesti suursaared - Hiiumaa, Saaremaa ja Muhumaa üsna ohustatud piirkonnad, mis puudutavad viiruse võimalikku levikut metslindudelt ja veelindudelt kodulindudele," lausus Kalda.