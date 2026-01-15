X!

Tusk: NATO liitlaste vaheline konflikt oleks senise maailmakorra lõpp

Poola peaminister Donald Tusk.
Poola peaminister Donald Tusk. Autor/allikas: SCANPIX/ EPA/Albert Zawada
Taani kavatseb suurendada sõjalist kohalolekut Gröönimaal. Mitmed Euroopa riigid teatasid solidaarsuse märgina oma sõjaväelaste saatmisest Gröönimaale, et valmistuda sealseteks õppusteks. Poola peaminister Donald Tusk esialgu oma riigi sõdureid Gröönimaale ei saada, kuid nentis, et sõjaline konflikt NATO liitlaste vahel, oleks senise maailmakorra lõpp.

Ei läinud kõige halvemini, aga hästi ka midagi pole, kommenteerisid Gröönimaal kolmapäevast kohtumist jälginud asjatundjad.

"Ma arvan, et on kergendus, aga ka pinged jätkuvalt. Nuukis inimesed võivad tunda kergendust, aga samas ollakse mures, mis edasi võib saada," lausus Gröönimaa ülikooli sotsiaalteadlane Birger Poppel.

Ööpimeduses maandus Nuuki lennuväljale Taani õhuväe lennuk ja plaanis on asuda valmistuma õppusteks. Oma sõjaväelaste appi saatmisest teatasid riburada mööda Põhjala naabrid Rootsi, Norra ja Soome, aga ka Holland, Saksamaa ja Prantsusmaa.

"Prantsusmaa sõjaväelaste esimene meeskond on juba kohal ja see täieneb lähipäevil maal, õhus ja merel," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Esialgu käib jutt vähesest arvust sõduritest ja valmistumisest õppusteks, aga Taani kaitseministri sõnul hakkavad nad plaanima suuremat ja alalisemat NATO vägede kohalolu Gröönimaal. Nii üritavad taanlased ja eurooplased näidata, et võtavad piirkonna julgeolekut tõsiselt ja saadavad sellega ühtlasi sõnumi ka USA-le.

"Seda oleks raskem selgitada ameeriklastele, kui nad tungivad Gröönimaale ja kohtuvad seal üksnes sõduritega Taanist, Rootsist, Norrast, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Suurbritanniast, aga seal ei ole sõdureid Hiinast ega Venemaalt. Seda oleks Donald Trumpil keerulisem seletada, miks oli vaja sisse tungida," lausus Taani Raadio Euroopa korrespondent Ole Ryborg.

Poola esialgu sõdureid ei saada, aga peaminister Donald Tuski sõnul oleks sõjaline konflikt liitlaste vahel katastroof.

"Katse võtta üle NATO riigi territooriumi teise NATO riigi poolt, veel enam USA poolt, oleks lõpp maailmale, nagu me seda tunneme ja mis on taganud meie julgeolekut aastakümneid," sõnas Tusk.

Gröönimaal loodetakse, et riikidevaheline komisjon, mis teemaga tegelema hakkab, jõuab siiski mingi lahenduseni.

"See annab võimaluse minna rohkem detaili loodetavasti vabamas õhkkonnas ning mitte vaielda sotsiaalmeedias ja pressis," ütles Poppel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

