Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

Likviidsusprobleemide käes vaevlev Tartu hoiu-laenuühistu soovib intresside väljamaksed taastada tagasiulatuvalt hiljemalt veebruarikuus. Selle kuu lõpuks peaks lõpule jõudma ka ühistu sisemine revisjon, kuid millal taas hoiuseid välja makstakse, veel öelda ei osata.

Eelmise aasta teises pooles tulid avalikuks juhtumid, kuidas inimestel oli raskusi Tartu hoiu-laenuühistust oma hoiuseid kätte saada. Detsembri alguses astus juhatuse esimehe kohalt tagasi ligi 20 aastat ühistut juhtinud Andro Roos.

Detsembri keskpaigas peatas ühistu ka intresside väljamaksed. Toona värske juhatuse liikmena tööd alustanud Raigo Sõle sõnul on ühistu kindel soov taastada intresside väljamaksed tagasiulatuvalt paari nädala pärast, hiljemalt veebruarikuu alguseks.

"Oleme juba alustanud kinnisvara müükidega, mis tekitavad likviidsust juurde, et vähemasti saame intressimaksed uuesti taastada. Ma ausalt tõesti praegu summat peast ei julge öelda, mulle ei ole ülevaadet täpset nendest rahalistest kirjetest, aga ma arvan, et see on umbes 50 000 eurot iga kuu," rääkis Sõlg.

Kinnisvara, mille kaudu likviidsust juurde luua, on ühistul Sõle sõnul hinnanguliselt viie miljoni euro eest. Kus ja missugustest objektidest täpselt jutt käib, seda Sõlg täpsustada ei soovinud.

"On juba tehtud mõned lepingud ja mõned lepingud on veel peatselt sõlmimisel. Meil on lõppude lõpuks ka täiesti töötavad laenud, on väljastatud laenud, mida makstakse korrektselt tagasi. Samamoodi on ühistul ju tütarettevõtjal ühistu energial töötav tuulepark, mis samamoodi toob iga kuu sisse, nii et pidevad sissetulekud ju toimivad, küsimus on, kas see kõik on nagu piisav, et probleeme lahendada," selgitas Sõlg.

Raigo Sõlg Autor/allikas: ERR

Hoiuste väljamaksmistega on soov jõuda mingil hetkel n-ö grupiväljamakseteni. Millal see juhtuda võib, seda Sõlg praegu lubada ei oska.

"Meil ei ole mitte mingit õigust ega põhjendust eelistada ühtesid hoiustajaid teistele. Kellel on ikkagi teatud tingimused saabunud, hoiuse tähtajad on lõppenud, nendele peaksime ühel hetkel maksma korraga ja need summad on juba suuremad. Nende kogumine võtab natukene aega," nentis Sõlg.

Lisaks on ühistul ligi 275 000 euro suurune võlg riigi ees, mis saab ajatamise lahenduse. Paarile kinnistule on seatud riigi kasuks hüpoteek võla tasumise tagatiseks, mis Sõle sõnul annab ühistule aega võla tasumiseks.

Peatselt on Tartu hoiu-laenuühistus lõpusirgele jõudmas ka sisemine revisjon. Tekkinud likviidsusprobleemide taga on praeguse info põhjal nii ülekapitaliseeritus, valed juhtimisotsused kui ka tavapärasest suurem avalduste hulk hoiuste lõpetamiseks, lisas Sõlg.

"Kui me räägime sellest ülekapitaliseeritusest, siis kui liiga palju projekte on käima pandud ja sinna on pandud raha alla, siis see tähendab, et loomulikult sealt on planeeritud, et raha tuleb tagasi. Konkreetne raha tagasi tulemise aeg sõltub sellest, millal objekt valmis saab, millal see müüakse ja kui selliseid projekte on liiga palju alustatud ja raha on igal pool kinni ja teisalt tulevad inimesed ja soovivad raha välja võtta konkreetselt rahana, siis lihtsalt seda hetkel veel ei ole," ütles Sõlg.

Missugused on täpsemalt raha neelanud investeeringud või tehtud juhtimisvead, ka sellest ei soovinud Sõlg praegu rääkida.