Ajateenistusse kutsute arv suureneb 2027. aastal 4100-ni

Eesti
Sõdurid. Foto on illustratiivne.
Sõdurid. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Karl Jakob Toplaan
Eesti

Kaitseminister Hanno Pevkur allkirjastas määruse, mille kohaselt tõuseb ajateenistusse kutsutute arv 2027. aastal 4100-ni.

Lisaks kehtestatakse 2027. aastal kõigile ühtne 12-kuuline teenistus ning ajateenistusse hakatakse võtma noori senise kolme korra asemel kahel korral aastas, 8. ja 34. nädalal.

"Kaitsevägi saab lähiaastatel mitu kõrgtasemel relvasüsteemi, sealhulgas keskmaa õhutõrje. Keerulised seadmed vajavad hästi välja õpetatud riigikaitsjaid. Ühtne 12-kuuline ajateenistus tagab, et meie ajateenijad saavad parima võimaliku väljaõppe ja kindlustakse veelgi tugevam kaitsevägi, mis vastab kaasaegse riigikaitse tehnilistele ja taktikalistele nõuetele," ütles kaitseminister Hanno Pevkur. 

2027. aastal võetakse  teenistusse kokku 4100 noort, vastavalt diviisi 2554, õhuväkke 364, küberväejuhatusse 344, mereväkke 322, sõjaväepolitseisse 300, toetuse väejuhatusse 102, erioperatsioonide väejuhatusse 100 ja luurekeskusse 14 noort. 

Ühtse 12-kuulise teenistuse käigus läbivad ajateenijad kuue kuu jooksul intensiivse üld- ja erialaväljaõppe ning seejärel praktilise osana kuus kuud lahinguvalvet, mille käigus toimub järjepidev oskuste täiendamine. Selline ülesehitus tagab kõigil erialadel vajaliku väljaõppe sügavuse ja ühtlase kvaliteedi. 

Seni on enamik ajateenijaid teeninud 11 kuud, väiksem osa kaheksa kuud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

