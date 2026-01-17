Tartus panid noored teadushuvilised mõõtu võtma robotid

Delta x võistlusel oli matemaatika ja ärimudelite kõrval kõige tugevamalt esindatud inseneeria valdkond. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased said mõõtu võtta robotjalgpallis. Robotkorvpallis võistlesid tudengid, kes on õpingute ajal mitu kuud roboteid nullist kokku pannud, et need nüüd võistlustulle saata.

"Eile meie robotil läksid mõned mootorid natuke katki, neid pidi seal parandama ja putitama, aga nüüd tuli välja, et robot töötab täiega hästi. See kood, mis kirjutati, võttis kõige kauem aega, sest elektroonikaga tänapäeval on sellised programmid olemas, mis kontrolliva kõiki asjad ära, mehaanikaga ka, seal saab kõik välja arvutada, aga programmi ja koodiga peab testima, kontrollima, kas kõik toimib normaalselt. Väikeste vigade parandamine võtab väga kaua aega," lausus Tartu Ülikooli arvutitehnika tudeng Mihkel Ottis.

Kõige pisemad on aga alustanud robootikaga juba lasteaias, kus pannakse roboteid kokku legodest.

"See huvi sai alguse, kui ma olin esimeses klassis. Kindlasti strateegia mõtlemine on päris keerukas, kuidas võimalikult efektiivselt kõike lahendada ja samas ka uut ideed välja mõelda, mida innovatsiooniprojektina lahendada," ütles Robin.

Tartu Ülikooli koostöörobootika professori Karl Kruusamäe sõnul kasvab osalejate arv Delta x võistlusel igal aastal, nagu ka huvi inseneeria vastu.

"Eesti õpilased on väga edukad. Meie inseneriharidusel ei ole midagi häbeneda. Meie lõpetajad on maailmas konkurentsivõimelised ja, mis seal salata, nii mõnigi meie gümnasist läheb hoopis kuskile maailma tippinseneride ülikooli ka õppima," ütles Tartu Ülikooli koostöörobootika professor Karl Kruusamäe.