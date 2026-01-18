Legendaarne ööklubi Cafe Amigo lõpetab veebruaris oma tegevuse

1995. aastal oli Cafe Amigo sedavõrd märgiline, et seal vändati ETV meelelahutussarja "Cafe Amigo", kus igas osas tutvustati, mis klubis õigupoolest toimub ja toimus palju: moeetendused, vestlused muusikutega ja muidugi suurte staaride ülesastumised.

Enam kui 30 aastat hiljem kurdab klubi publiku vähesuse üle ja pikalt vaagitud otsus uksed sulgeda, tuli nüüd langetada.

"Numbrid ei läinud enam kokku ja enam ei jõua. Ei taha peale maksta. See ei tasu ära. Külalisi ei käi nii palju. Mingil hetkel, kui nulli lähed ja näed, et see tendents ikkagi langeb ja langeb, siis ei ole mõtet," lausus Cafe Amigo juht Tarmo Õmblus.

Et järjekordne üks Eesti vanimaid ööklubisid uksed sulgeb, ei räägi aga otseselt sellest, et inimesed ei taha enam kokku saada ja tantsida, vaid võimalusi on lihtsalt niivõrd palju rohkem.

"Noortel on oma kohad ja neil on täitsa teine maailm. Nad korraldavad ise pidusid, tehakse sõprade juures ja ollakse ise DJ-d. Samas nii-öelda täiskasvanud inimestel on väga palju erinevaid pop-up üritusi Tallinnas. Näiteks Kultuurikatlas või Noblessneris. Kui lauluväljakule tuleb esinema näiteks David Guetta või Armin Van Buren, siis sinna tuleb ju kümneid tuhandeid inimesi kokku. Ma ei saaks küll öelda seda, et see nälg selle muusika, tantsumuusika või pidude vastu oleks kuhugi kadunud. Lihtsalt mingid asjad ajas muutuvad," sõnas pikaaegne DJ ja raadiosaatejuht Kristjan Hirmo.

Amigo sulgemine tundub drastiline, sest Eesti klubikultuur ongi juba praktiliselt olematu.

"Üleüldiselt selline väga vana klubikultuur, näiteks Helsingis – seal on mingid legendaarsed klubid, mis on töötanud 50-60 aastat – või Stockholmis, et meil ei ole sellist. Meie see kultuur on õhuke. 1990. aastatel kui see vabanemine toimus, tuli kõik meile sellise suure õhinaga. Võeti kõik vastu, mida pakuti ehk võib-olla natukene siin on ka sellist nostalgiamomenti. Ma arvan, et ei ole päris õige jääda taga nutma, et seee aeg ei tule enam mitte kunagi tagasi," lausus Hirmo.

Kui "Aktuaalne kaamera" klubi külastas, oli Amigo tantsuplats rahvast täis ning külastajate sõnul tuldi hea muusika ja koha pärast.

"Koht, mis pannakse kohe kinni, aga ei tasuks panna – vaata kui huvitav koht tegelikult! Ma olen esimest korda, aga bänd esineb, Shanon esineb, et mis siin viga on? Kõik viisakas seltskond," lausus piduline Martin.

"Kogu see keskkond ja ühiskond – tegelikult üldse kõik see on väga äge, mis siin toimub. See muusika ja koht ise ka on väga lahe. Loomulikult on kahju, et see kinni pannakse, sest see on ikkagi peaaegu minu kodu," ütles Are.

Cafe Amigo tulevik on praegu veel lahtine.

"Ega me lava ja baare sealt hetkel ära ei lõhu kohe kiiruga. Äkki see on niisugune väike fööniks ja tõuseme ikkagi tuhast," sõnas Õmblus.