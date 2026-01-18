X!

Legendaarne ööklubi Cafe Amigo lõpetab veebruaris oma tegevuse

Eesti
Pidu. Pilt on illustratiivne.
Pidu. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Martin Dremljuga/ERR
Eesti

Tallinna legendaarne ööklubi Cafe Amigo sulgeb veebruaris lõplikult uksed. Pealinna üks pikaealisem meelelahutusasutus tegutses järjepanu 32 aastat ning praeguse juhi sõnul ei suudetud uut generatsiooni peale kasvatada.

1995. aastal oli Cafe Amigo sedavõrd märgiline, et seal vändati ETV meelelahutussarja "Cafe Amigo", kus igas osas tutvustati, mis klubis õigupoolest toimub ja toimus palju: moeetendused, vestlused muusikutega ja muidugi suurte staaride ülesastumised.

Enam kui 30 aastat hiljem kurdab klubi publiku vähesuse üle ja pikalt vaagitud otsus uksed sulgeda, tuli nüüd langetada.

"Numbrid ei läinud enam kokku ja enam ei jõua. Ei taha peale maksta. See ei tasu ära. Külalisi ei käi nii palju. Mingil hetkel, kui nulli lähed ja näed, et see tendents ikkagi langeb ja langeb, siis ei ole mõtet," lausus Cafe Amigo juht Tarmo Õmblus.

Et järjekordne üks Eesti vanimaid ööklubisid uksed sulgeb, ei räägi aga otseselt sellest, et inimesed ei taha enam kokku saada ja tantsida, vaid võimalusi on lihtsalt niivõrd palju rohkem.

"Noortel on oma kohad ja neil on täitsa teine maailm. Nad korraldavad ise pidusid, tehakse sõprade juures ja ollakse ise DJ-d. Samas nii-öelda täiskasvanud inimestel on väga palju erinevaid pop-up üritusi Tallinnas. Näiteks Kultuurikatlas või Noblessneris. Kui lauluväljakule tuleb esinema näiteks David Guetta või Armin Van Buren, siis sinna tuleb ju kümneid tuhandeid inimesi kokku. Ma ei saaks küll öelda seda, et see nälg selle muusika, tantsumuusika või pidude vastu oleks kuhugi kadunud. Lihtsalt mingid asjad ajas muutuvad," sõnas pikaaegne DJ ja raadiosaatejuht Kristjan Hirmo.

Amigo sulgemine tundub drastiline, sest Eesti klubikultuur ongi juba praktiliselt olematu.

"Üleüldiselt selline väga vana klubikultuur, näiteks Helsingis – seal on mingid legendaarsed klubid, mis on töötanud 50-60 aastat – või Stockholmis, et meil ei ole sellist. Meie see kultuur on õhuke. 1990. aastatel kui see vabanemine toimus, tuli kõik meile sellise suure õhinaga. Võeti kõik vastu, mida pakuti ehk võib-olla natukene siin on ka sellist nostalgiamomenti. Ma arvan, et ei ole päris õige jääda taga nutma, et seee aeg ei tule enam mitte kunagi tagasi," lausus Hirmo.

Kui "Aktuaalne kaamera" klubi külastas, oli Amigo tantsuplats rahvast täis ning külastajate sõnul tuldi hea muusika ja koha pärast.

"Koht, mis pannakse kohe kinni, aga ei tasuks panna – vaata kui huvitav koht tegelikult! Ma olen esimest korda, aga bänd esineb, Shanon esineb, et mis siin viga on? Kõik viisakas seltskond," lausus piduline Martin.

"Kogu see keskkond ja ühiskond – tegelikult üldse kõik see on väga äge, mis siin toimub. See muusika ja koht ise ka on väga lahe. Loomulikult on kahju, et see kinni pannakse, sest see on ikkagi peaaegu minu kodu," ütles Are.

Cafe Amigo tulevik on praegu veel lahtine.

"Ega me lava ja baare sealt hetkel ära ei lõhu kohe kiiruga. Äkki see on niisugune väike fööniks ja tõuseme ikkagi tuhast," sõnas Õmblus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera. Nädal"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:42

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

21:40

Esmaspäeval olulist lumelisa oodata pole

21:39

Legendaarne ööklubi Cafe Amigo lõpetab veebruaris oma tegevuse

21:39

Viipekeelsed uudised

21:30

Tsahkna: Euroopal on omad tugevused, et panna oma nõudmised letti

21:30

"AK. Nädal" uuris, miks lükatakse laste saamist aina edasi

21:25

Ossinovski: hämmastav, et Kõlvarti ja Isamaa arvamus Tallinna haiglast on muutunud

21:20

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

21:08

Poliitikud: kui USA kehtestab Euroopale tollimaksud, siis sellele järgneb vastus

21:06

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:16

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

18:40

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

06:06

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

09:45

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

13:58

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

13:07

Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda Taani õppusel Gröönimaal

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

17.01

Haridusministeerium hakkab koolijuhte atesteerima

ilmateade

loe: sport

21:42

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

21:06

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

20:08

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

loe: kultuur

16:05

Arvustus. (Kaamera)silmad Iraanil

14:17

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

12:20

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

10:15

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

loe: eeter

12:10

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

18:40

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18:25

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

18:20

Saaremaal pole sel aastal tuvastatud ühtegi katkuhaiget siga

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo