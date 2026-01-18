X!

Tsahkna: Euroopal on omad tugevused, et panna oma nõudmised letti

Eesti
Margus Tsahkna
Margus Tsahkna Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna sõnas "Aktuaalses kaameras", et USA presidendi tolliähvarduste valguses tasub jääda rahulikuks ning meenutada, et ka Euroopa Liit on võimeline USA-le kehtestama omapoolseid tolle, mis suurriigi majandusele raskelt mõjuksid.

Mis on Eesti positsioon USA president Donald Trumpi tolliähvarduste suhtes?

Nagu eelmise aasta lõpus ütlesin: kinnitagem turvavööd ning jäägem hästi rahulikuks ja enesekindlaks. Eesti on Euroopa Liidu liige. Praegusel hetkel on kogunenud Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud, arvatavasti kogunevad esmaspäeval ka välisministrid. Kui vaja, siis on Euroopa Liit võimeline vastama omapoolsete tollidega.

Aga praegu ei ole Ameerika Ühendriigid veel neid otsuseid langetanud. Ma arvan, et Euroopa peab näitama tugevust ja ühtsust. Meil on see jõud ka majanduslikult olemas, sest Ameerika Ühendriikide majandus sõltub samuti väga palju kaubandusest Euroopa Liiduga.

Mis sõnumiga läks Eesti saadik kogunemisele?

Meie peasõnum on see, et me toetame väga selgelt Taanit. Me seisame kindlalt põhimõtte eest, et territoriaalse terviklikkuse printsiip kehtib ja mitte keegi ei saa muuta territooriume sõjalise jõuga. See on Eesti jaoks eksistentsiaalne küsimus, nagu ka Euroopa jaoks laiemalt.

Samuti on oluline sõnum, et Euroopa peab püsima ühtsena. Praegu saadikud hindavadki ja kraadivad seda julguseastet 27 liikmesriigi vahel.

Mis seisus on praegu liitlassuhted Euroopa ja USA vahel? Kas NATO veel elab?

NATO elab ja me tegeleme probleemidega nende tekkimise järjekorras. Ilmselgelt oleme aga viimase aasta jooksul näinud, et need suhted on tingimuslikud ja see surubki Euroopa liitlasi rohkem kokku. Kui tahetakse Trumpiga midagi läbi rääkida või kui Trump meilt midagi tahab, siis on ka meil olemas oma tugevused, et panna oma nõudmised letti. Võtame asja rahulikult.

Kas kõik see ei vii praegu tähelepanu eemale Venemaa agressioonisõjalt ja Ukrainalt, kes vajab toetust?

Kindlasti Putin ja võib-olla ka Hiina liider naeravad pihku, sest kõik need pinged, mis on liitlaste vahel – kas NATO sees või laiemalt Euroopa ja USA vahel –, on vesi tegeliku agressori veskile. Meie ja Euroopa huvides on oma tugevusi kasutades hoida transatlantilised suhted toimimas, aga tõepoolest – need suhted on tingimuslikud ja me peame aru saama, et peame oma osa ise ära tegema.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Margus Saar

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:42

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

21:40

Esmaspäeval olulist lumelisa oodata pole

21:39

Legendaarne ööklubi Cafe Amigo lõpetab veebruaris oma tegevuse

21:39

Viipekeelsed uudised

21:30

Tsahkna: Euroopal on omad tugevused, et panna oma nõudmised letti

21:30

"AK. Nädal" uuris, miks lükatakse laste saamist aina edasi

21:25

Ossinovski: hämmastav, et Kõlvarti ja Isamaa arvamus Tallinna haiglast on muutunud

21:20

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

21:08

Poliitikud: kui USA kehtestab Euroopale tollimaksud, siis sellele järgneb vastus

21:06

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:16

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

18:40

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

06:06

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

09:45

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

13:58

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

13:07

Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda Taani õppusel Gröönimaal

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

17.01

Haridusministeerium hakkab koolijuhte atesteerima

ilmateade

loe: sport

21:42

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

21:06

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

20:08

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

loe: kultuur

16:05

Arvustus. (Kaamera)silmad Iraanil

14:17

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

12:20

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

10:15

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

loe: eeter

12:10

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

18:40

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18:25

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

18:20

Saaremaal pole sel aastal tuvastatud ühtegi katkuhaiget siga

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo