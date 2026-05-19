X!

NATO tippkomandör: 5000 sõduri väljaviimine Euroopast ei kahjusta allianssi

Välismaa
Alexus Grynkewich
Alexus Grynkewich Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JOHN THYS
Välismaa

NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ja USA kindral Alexus Grynkewich ütles, et Donald Trumpi otsus viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei kahjusta alliansi kaitsevõimet.

"Tahan rõhutada, et see otsus ei mõjuta meie piirkondlike plaanide teostatavust," ütles Grynkewich.

"Kuna liitlased oma võimekust kasvatavad, saavad Ühendriigid oma ressursse mujale suunata ja kasutada neid muude ülemaailmsete prioriteetide tarbeks, seega olen ma praeguse olukorraga väga rahul," lisas Grynkewich.

Washingtoni ootamatu samm järgnes Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahelisele tülile Iraani sõja teemal ning tabas liitlasi ootamatult.

Trumpi administratsioon oli aga juba pikka aega Euroopa riikidele teada andnud, et Ühendriigid kavatsevad vägesid välja viia, kuna keskenduvad teistele ohtudele mujal maailmas.

"Me peaksime aja jooksul ootama USA vägede ümberpaigutamist, kuna liitlased oma võimekust suurendavad," ütles Grynkewich.

"Ma ei saa teile täpset ajakava anda, see on mitu aastat kestev pidev protsess," lisas kindral.

Kuigi Euroopa NATO liikmesriigid on USA väljatõmbumise mõju pisendanud, on teadaande ootamatus tugevdanud muret Trumpi pühendumuse pärast alliansile.

Euroopa püüab pingeid maandada sel nädalal Rootsis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kus osaleb ka USA välisminister Marco Rubio.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:12

Pevkur: drooni alla laskmisel riskid alati jäävad

22:04

ETV spordisaade, 19. mai

22:01

Vigastusest taastuv Miilen: minu prioriteet on klubihooaeg

21:50

Kertu Laak jätkab ilmselt Poola meistriliigas

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:32

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

21:22

Kolmapäeval on sooja kuni 23 kraadi

21:21

Fotod: Vladimir Putin saabus Hiina riigivisiidile

21:19

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

20:59

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:00

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

11:22

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

06:40

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

11:51

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

08:37

Turu-uuringud: Keskerakonna toetus läks Isamaast kindlalt mööda

13:04

Otse kell 13.30: Pevkur ja õhuväe ülem drooniintsidendist

ilmateade

loe: sport

22:04

ETV spordisaade, 19. mai

22:01

Vigastusest taastuv Miilen: minu prioriteet on klubihooaeg

21:50

Kertu Laak jätkab ilmselt Poola meistriliigas

21:19

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

loe: kultuur

18:55

New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

18:50

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

17:17

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

17:01

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

loe: eeter

13:12

Võilillest saab limonaadi, hindbeh'i, krõbedaid snäkke ja valekappareid

12:51

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

11:59

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

Raadiouudised

18:50

Venemaa loodab suurendada nafta ja gaasi müümist Hiinale

18:50

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

18:50

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

18:50

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

18:50

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

18:35

Hävitajad tulistasid keskpäeval Põltsamaal alla Eesti õhuruumi tunginud drooni

15:25

Raadiouudised (19.05.2026 15:00:00)

13:50

Kliimaministeerium katsetab merealadel nutipoide võrgustikku

13:45

Vahemerel hukkunud migrantide arv kasvab kiiresti

12:20

Raadiouudised (19.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo