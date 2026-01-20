X!

Hinnatõus on hõbeda kokkuostu Eestis viiekordistanud

Majandus
Pandimaja
Pandimaja
Majandus

Kulla ja hõbeda hinnad maailmaturul on jõudnud rekordtasemeteni ning ka Eestis on väärismetallidega kauplejatel nende endi sõnul käed-jalad tööd täis. Turul valitsev puudujääk annab tunda just hõbeda puhul, mille müük on hüppeliselt kasvanud.

Selle aasta alguses ületas maailmaturul kulla hind untsi kohta esmakordselt 4700 dollari piiri. Samamoodi teeb nüüd ka hõbeda hind rekordilist tõusu, untsi eest tuleb maksta enam kui 90 dollarit.

Eestis tegutsevad väärismetallide vahendajad sõnasid justkui ühest suust, et kulla ja hõbeda kõrgete turuhindade tõttu on ka nende ostu- ja müügimahud kõvasti tõusnud

Eesti üle 20 esindusega pandimajade keti Luutar OÜ omaniku ja juhataja Ljubov-Luule Emmari sõnul müüakse väärismetalli oluliselt rohkem kui paar aastat tagasi. Tema sõnul on kogused võrreldes 2025. aasta algusega pea kahekordistunud.

Samas on kulla ja hõbeda pretsedenditult kõrge hind pannud surve ka väärismetallidega äritsejatele.

Emmar tõi näite, et kui kaks aastat tagasi ostsid nad 100 grammi kaaluva kuldketi 2800 euro eest, siis tänaseks peavad nad sama asja eest maksma ligi 6600 eurot.   

Hõbeehete ja -esemete sisseost on viiekordistunud

Valuutavahetuse ja kullamüügiga tegeleva AS-i Tavid majandusanalüütiku Mait Krauni sõnul on kulla ja hõbeda hinnakasv toonud kaasa aktiivse kasvu nii selle ostmisel kui ka müümisel.

"Kui uue aasta algust vaadata, siis on järsult suurenenud eelkõige hõbedaturu aktiivsus. Hõbeehete, -nõude ja muude esemete sisseost on eelmise aasta sama ajaga võrreldes viiekordistunud. Kui arvestada sinna juurde hõbeda hinnakasv, on romuhõbeda sisseostu mahud kasvanud eurodes mõõdetuna 15 korda," sõnas Kraun.

Krauni sõnul on hõbedaturg olnud juba viis aastat puudujäägis. Põhjuseks on tema sõnul eelkõige hõbeda tööstusliku nõudluse kasv.

Hõbedat kasutatakse nii päikesepaneelides, elektriautodes kui ka tehisintellekti andmekeskustes. 

Turu suure optimismi tõttu just tehisintellekti suhtes on majandusanalüütiku sõnul tekkimas perfektne torm, mis tekitab turul pudelikaelu.

"Tarneajad on samuti pikad – kui praegu hõbedat tehasest tellime, saame selle alles kuu aja pärast kätte," sõnas Kraun.

