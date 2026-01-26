Kulla hind ületas 5000 dollari piiri

Kulla maailmaturu hind tõusis esmaspäeva esimestel tundidel 0,85 protsenti, jõudes 5024,95 dollarini untsi kohta, USA veebruarikuu kulla futuuride hind tõusis 0,91 protsenti, 5024,60 dollarini untsi kohta.

Eelmise aastaga tõusis kulla hind 64 protsenti, mida toetasid püsiv nõudlus turvaliste varade järele, USA rahapoliitika leevendamine, keskpankade jõulised ostud – näiteks Hiina pikendas detsembris oma kullaoste neljateistkümnendat kuud järjest – ja rekordiline raha sissevool börsil kaubeldavatesse fondidesse. Kulla hind on sel aastal tõusnud juba enam kui 16 protsenti. "Me ootame edasist tõusu. Meie praegune prognoos näitab, et hinnad saavutavad sel aastal haripunkti umbes 5500 dollari juures," ütles ettevõtte Metals Focuse direktor Philip Newman. "Perioodilised langused on tõenäolised, kuna investorid teenivad kasumit, kuid me eeldame, et iga korrektsioon on lühiajaline ja sellega kaasneb suur ostuhuvi," lisas ta.

Ameerika Ühendriikide ja NATO vaheline hõõrdumine Gröönimaa pärast on andnud kulla tõusule sel aastal uut hoogu, kuna kartused kasvaval finants- ja geopoliitilise ebakindluse suhtes on kasvanud.

Geopoliitikat mõjutasid ka laupäeval Abu Dhabis ilma kokkuleppeta lõppenud USA vahendatud rahukõnelused Ukraina ja Venemaa vahel, millele on järge oodata järgmisel nädalavahetusel.

Ebakindlust lisas laupäeval USA president Donald Trump, kes teatas, et kehtestab Kanadale 100-protsendilised tollid, kui Kanada täidab Hiinaga sõlmitud kaubanduslepingu, hoiatades Kanada peaministrit Mark Carneyt, et kokkulepe ohustab tema riiki. "Meie aastaprognoos on, et kulla untsi hind on kõrgeim 6400 dollarit ja keskmine hind 5375 dollarit," ütles sõltumatu analüütik Ross Norman.

Hõbeda spothind tõusis 1,72 protsenti, jõudes 104,72 dollarini untsi kohta. Plaatina spothind püsis stabiilselt 2767 dollari juures untsi kohta, samas kui pallaadiumi spothind tõusis 0,17 protsenti, jõudes 2013,50 dollarini untsi kohta.

Hõbeda hind tõusis reedel esimest korda üle 100 dollari piiri, tuginedes eelmise aasta 147-protsendilisele tõusule, kuna jaeinvestorite ostuhuvi süvendas pinget selle metalli turul.