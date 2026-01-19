X!

Itaalia moelooja Valentino suri 93-aastasena

Välismaa
Valentino Garavani
Valentino Garavani Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Hannah McKay
Välismaa

Itaalia moelooja Valentino Garavani on surnud, teatas tema fond esmaspäeval.

Enamasti vaid eesnimepidi tuntud Valentino oli 93-aastane ja taandus aktiivsest tegevusest 2008. aastal.

Omanimelise brändi asutajana jõudis Valentino kõrgmoe absoluutsesse tippu, ehitas üles äriimpeeriumi ja tõi moemaailma uue värvitooni ehk nn Valentino punase.

"Valentino Garavani lahkus täna oma Rooma residentsis, ümbritsetuna lähedastest," seisis fondi sotsiaalmeedias.

Avalik hüvastijätt sarga juures toimub kolmapäeval ja neljapäeval, matusetalitus peetakse Roomas reedel.

Valentinot peeti koos Giorgio Armani ja Karl Lagerfeldiga viimasteks suurteks moeloojateks ajastust, mis eelnes moe muutumisele globaalseks kommertstööstuseks.

Lagerfeld lahkus 2019. aastal, Armani suri mullu septembris.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

