Itaalia moelooja Valentino suri 93-aastasena

Valentinot peeti koos Giorgio Armani ja Karl Lagerfeldiga viimasteks suurteks moeloojateks ajastust, mis eelnes moe muutumisele globaalseks kommertstööstuseks.

Avalik hüvastijätt sarga juures toimub kolmapäeval ja neljapäeval, matusetalitus peetakse Roomas reedel.

"Valentino Garavani lahkus täna oma Rooma residentsis, ümbritsetuna lähedastest," seisis fondi sotsiaalmeedias.

Omanimelise brändi asutajana jõudis Valentino kõrgmoe absoluutsesse tippu, ehitas üles äriimpeeriumi ja tõi moemaailma uue värvitooni ehk nn Valentino punase.

Enamasti vaid eesnimepidi tuntud Valentino oli 93-aastane ja taandus aktiivsest tegevusest 2008. aastal.

Itaalia moelooja Valentino Garavani on surnud, teatas tema fond esmaspäeval.

