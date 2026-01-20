X!

Põltsamaal tõusis jõgi üle kallaste

Eesti
Põltsamaal on Ranna tänava piirkonnas jõgi üle kallaste tõusnud.
Eesti

Põltsamaal on Ranna tänava piirkonnas jõgi üle kallaste tõusnud, vee vaba voolu takistab jõepõhja kogunenud jääst moodustunud pais. Esialgu on ohtu sattunud kaks majapidamist, mille kaitseks ehitasid kohalikud päästjad esmaspäeva õhtul kümneid meetreid veetõkkeid.

"Hetkeolukord on suhteliselt stabiilne, vesi on küll natukene tõusnud, aga mitte enam palju. Oleme saanud alustada ettevalmistustega puhastustöödeks, et natukene rohkem jõge avada sealt, kust me ligi pääseme," ütles Põltsamaa vallavanem Taavi Aas.

"Tegelikult on ainult üks koht, kust veel saab ligi, et jääd eemaldada. Püüame hakata natukese haaval veetaset alandama," lisas ta.

Aasa sõnul on Põltsamaal sarnaseid veetõuse varemgi olnud, ent tavaliselt on nad olnud seotud kevadise suurveega. "Kuidas nüüd selline olukord on tekkinud, on väga raske öelda. Ma tean, et vanemad elanikud on öelnud, et mingi 40 aastat tagasi on samasugust asja nähtud," rääkis Aas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

