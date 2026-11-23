See, et sotsiaalministriks saanuna ei taandanud ta end oma osaühingu juhatusest, oli lihtsalt rumal käitumine, ütles "Aktuaalses kaameras" sotsiaalministri ametist tagasi astunud Karmen Joller.

Te olete ministrina kaks korda kinnitanud oma osaühingu (Medilingua) aastaaruande. Kuidas teile ei tulnud üldse pähe, et te olete põhiseaduse vastaselt tegutsenud?

Mis siin rääkida, minister oli rumal. Kuna see osaühing oli tegevuseta umbes kümme aastat, siis ma ei tulnud isegi sellele mõttele. Seal on ju kaks rolli: on omaniku roll ja juhatuse liikme roll. Ja oleks ju võinud jätta endale omaniku rolli ja teha ühe näpuliigutusega juhatuse liikmeks kellegi teise. Aga jäi tegemata.

Riigis, kui kõrged ametnikud pannakse ametisse, siis neid briifitakse või öeldakse neile, kuidas seadusi täita ja millised korrad on. Aga Karmen Joller, teile on palju asju ette heidetud, sealhulgas perearsti nimistust mitteloobumist. Te ütlesite, et ühtegi seadust te rikkunud ei ole, ometi te siiski avalduse nimistust loobumiseks pool aastat hiljem esitasite. Miks?

Tegelikult oli mul juttu sellest, et ma loobun, perearstikeskuse juhiga juba ammu ja meil oli plaan, et ma loobun aasta alguses. Ja jällegi, oleks ju võinud mõelda teistpidi, poliitikuna, aga arstina ja kodanikuna ma mõtlesin ikkagi inimeste heaolu peale ja kuidas oleks õige sujuvalt see nimistu üle anda. Ja leppisimegi kokku, et ma teen jaanuaris avalduse, loobun oma nimistust ja nimistu läheb üle teisele arstile, kes oleks olnud valmis võtma selle nimistu enda hoolde.

Tegelikult ametliku korra järgi läheb nimistu avalikule konkursile, aga eelistatakse alati seda arsti, kes on olnud nimistu juures, ja eelistatakse seda arsti, kes saab pakkuda inimestele teenust endises tegevuskohas, et inimesed ei peaks liikuma mujale. Ja me lähtusime patsientide heaolust.

Ma küsin siis sedasi, et kas tervisekassa nõukogu esimees Karmen Joller ei täitnud oma järelevalvekohustust perearst Karmen Jolleri nimistu üle?

Tervisekassa nõukogu esimees tegelikult ei tee järelevalvet üksikute perearstide üle. Juhatuse üle küll ja sellega tervisekassa nõukogu tegeles. Kogu selle aja jooksul, mis mina olin nõukogu esimees, me tegime väga palju. Kõige rohkem meedias on tähelepanu pälvinud see, et on eelarvetasakaal saavutatud. Aga tegelikult tugevdasin juhtimist, panin ametisse väga professionaalse auditikomitee ja nii edasi, nii edasi. Probleeme oli lihtsalt väga palju ja palju olulisemalt suuremaid probleeme kui üks nimistu, mille asendamine oli kestnud liiga kaua.

Eestis on kokku 34 perearstinimistut, mis on üle tähtaja, kokku 64 000 patsiendiga. Olete tervisekassa nõukogu esimees olnud mõnda aega, mis te teete nende nimekirjadega?

Tegelikult kõik need nimistud tõenäoliselt ei ole ebaseaduslikult asendatavad (üle seaduses ette nähtud tähtaja läinud asendajaga – toim.) Nimistu asendamisel on erandiks kaks olukorda: üks on see, kui perearst on lapsehoolduspuhkusel, ja teine on, kui perearst täiendab ennast ametialaselt. Kuna varem ei ole perearstist ministrit olnud, siis seda erandit tõepoolest ei ole seaduses. Aga ma tean kindlalt, et on neid perearste, kes on asendanud liiga kaua ja kuna seni on probleemiks olnud ikkagi see, et ei leita nimistule uut perearsti, siis sedapidi ei ole tervisekassas keegi mõelnud ega ole ka mina seda kunagi niipidi mõelnud, et oleks vaja nimistu kelleltki ainult sellepärast ära võtta.

Kui tegite poliitilise avalduse täna riigikogus, kus muuhulgas ütlesite, et olete ministrina tõenäoliselt kellelegi varvastel astunud, ministeeriumi allasutused on saanud süsteemseid teabenõuded ja ummistuspäringuid. Ja lisaks on üks kindel meediamaja algatanud samuti erinevaid teemasid pärast seda, kui selgus, et olete päris populaarne minister. Kelle varvastel te tallute?

Kui ma seda teaksin. Kõik vihjavad kuhugi kellegi suunas, ma näen erinevaid huvisid ja eks tervishoius on ju mängus väga suured rahad. Tervisekassa eelarve kokku on 2,8 miljardit eurot ja huvisid on väga erinevaid. Kui mina sain tervisekassa nõukogu esimeheks ja ministriks, olime me fakti ees, et 2028 oleks pidanud hakkama tohutult tervishoiuteenuseid kokku tõmbama. Kui me ei oleks tegutsenud – kõik need reformid ja rahastuse muutmine, tervisekassa juhtimise muutmine on selleks, et Eesti inimestele jääks tervishoid kättesaadavaks.