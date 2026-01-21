Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt ja Joller
Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning sotsiaalminister Karmen Joller. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Michal vastab küsimustele, mis käsitlevad Rail Balticut, võõrtööjõudu, Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisi eskapaade, laste ja pensionäride tasuta sõidu õiguse kaotamist, koostööd USA-ga (maavarad), Riigimetsa Majandamise Keskuse tööliste koondamist, julgeolekut ning Eestit ja Gröönimaad.
Sutt vastab küsimustele jätkusuutliku keskkonnapoliitika ja angerjamaimude südatalvise külvi kohta.
Jollerile esitatavad küsimused puudutavad demograafilist olukorda Eestis ning tervishoiuteenuste kättesaadavust.
