Raik: poliitika Narvas – see on nagu Ameerika mäed

Narva linnavolikogu teeb neljapäeval teise katse panna paika linnavalitsuse koosseis ja jaotada võtmepositsioone, kuid linnapea Katri Raik pole kindel, kas vajalikud hääled tulevad kokku. Kui volikogu linnavalitsuse koosseisu ei kinnita, on võimalikud mitmesugused koalitsioonivariandid.

"Kas linnavalitsus moodustatakse, selgub homme. Päevakorras on meil umbes 20 punkti ja linnavalitsuse koosseisu kinnitamine on viimane. Aeg näitab. Ausalt öeldes pole see koalitsioon lihtne, aga näidake mulle Narvas lihtsat koalitsiooni. Ainus lihtne tee on olla opositsioonis. Narva poliitika on Ameerika mäed," ütles Raik venekeelses veebisaates "Otse uudistemajast".

Lisaks linnavalitsuse koosseisule on paika panemata ka kolm volikogu koosseisu.

"Need tuleb heaks kiita, sest need takistavad meil linnaeelarve detailse arutelu alustamist," ütles Raik.

Kui aga neljapäeval peaks volikogus vajalikud asjad heaks kiidetama, hakatakse järgmisel nädalal arutama linnaplaneerimise küsimusi, sealhulgas maade eraldamist riigikaitseks ehk kaitseväe linnaku jaoks.

"See on teema, millest keegi ei taha rääkida, aga kõik mõtlevad sellele. Aeg näitab. Me elame tõeliselt huvitavatel aegadel," lausus Raik.

Linnaeelarve saab loodetavasti vastu võetud veebruaris, ütles ta.

"Seaduse järgi peab praegune linnavolikogu laiali minema, kui 1. aprilliks eelarvet ei ole. Meie eesmärk on see veebruaris vastu võtta. Põhjus on selge: kui eelarvet ei kinnitata, on keeruline projektidega edasi liikuda, mida Narval on sel aastal palju," selgitas linnapea.

Küsimusele, kas ta on valmis moodustama uue koalitsiooni näiteks keskerakondlaste ja Plaan B erakonna liikmetega, vastas Raik, et linnavalitsuse koosseisu ei kinnitata, on võimalikud mitmesugused variandid.

"Praegu on üks koalitsioon ja kahte korraga ei saa olla. Muidugi võiks pikalt vaielda selle üle, kas koalitsioon üldse olemas on või mitte. Ausalt öeldes: meil on koalitsioonileping, 16 allkirja, aga pole volikogu komisjone ega linnavalitsust. Homme peame selle asja lahendama. Kui seda ei juhtu, siis on võimalikud mitmesugused variandid. Sealhulgas Mihhail Stalnuhhini ja tsentristide liit – miks mitte?" rääkis ta.

Kui peakski tekkima uus koalitsioon, pole linnapea koht Raigi jaoks kõige olulisem asi.

"See, et ma olen linnapea, pole absoluutselt oluline. Ma tean, kui raske see on. Võib-olla on aeg samm tagasi astuda ja veidi puhata. See pole peamine küsimus. Peamine küsimus on linna areng, toimiva linnavalitsuse tagamine. Praegu võib seda võrrelda masinaga, mis ei saa liikuda, sest üks ratas pöörleb liiga kiiresti, teine ​​aeglaselt ja kolmas on katki. See on võimatu. Linnal on vaja poliitilist juhtimist, linnapead ja abilinnapeasid. Me kõik lubasime valimistel stabiilsust, aga nüüd seda pole," rääkis Raik.