Fico nõuab EL-i CO2 kauplemise süsteemi peatamist

Fico leiab, et EL-i praegused reeglid kahjustavad tõsiselt bloki tööstust ja konkurentsivõimet. Fico postitas oma kirja sotsiaalmeediasse ning pakkus välja, et Euroopa Liidu (EL) heitmekaubanduse süsteem (ETS) tuleks neljaks või viieks aastaks peatada.

Fico leiab, et selline samm aitaks elavdada Euroopa tööstust ning vähendada elektriarveid. Ta kirjutas veel, et teised globaalsed suurjõud ei võta EL-i enam tõsiselt.

Fico viitas veel, et kõrgete elektrihindade tõttu pidi Norra ja Slovakkia omanikele kuuluv Slovalco 2023. aastal riigis lõpetama alumiiniumi tootmise. Ta kirjutas, et tegemist oli ühe kaasaegseima ja keskkonnasõbralikuma ettevõttega, mis andis 10 protsenti EL-i primaarse alumiiniumi toodangust.

Fico teatas veel, et Euroopa on viimasel ajal kaotanud 1,5 miljonit tonni alumiiniumi tootmisvõimsusest, mistõttu suureneb sõltuvus impordist.

Fico pole ainus populistlik Euroopa riigijuht, kes kritiseerib EL-i kliimapoliitikat. Ka Tšehhi uus peaminister Andrej Babiš ütles hiljuti, et tema valitsus koostab kirja, milles kutsutakse Euroopat üles vaatama üle heitmekvootide kauplemissüsteemi. Hiljuti seadis süsteemi tõhususe kahtluse alla ka Austria, mis on Tšehhi ja Slovakkia naaberriik.