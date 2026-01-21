X!

Fico nõuab EL-i CO2 kauplemise süsteemi peatamist

Välismaa
Slovakkia peaminister Robert Fico
Slovakkia peaminister Robert Fico Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Radovan Stoklasa
Välismaa

Slovakkia peaminister Robert Fico saatis Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile pika avaliku kirja, milles kritiseerib EL-i praegust energiapoliitikat ning kutsub peatama heitmekvootide kauplemissüsteemi (ETS).

Fico leiab, et EL-i praegused reeglid kahjustavad tõsiselt bloki tööstust ja konkurentsivõimet. Fico postitas oma kirja sotsiaalmeediasse ning pakkus välja, et Euroopa Liidu (EL) heitmekaubanduse süsteem (ETS) tuleks neljaks või viieks aastaks peatada. 

Fico leiab, et selline samm aitaks elavdada Euroopa tööstust ning vähendada elektriarveid. Ta kirjutas veel, et teised globaalsed suurjõud ei võta EL-i enam tõsiselt.

Fico viitas veel, et kõrgete elektrihindade tõttu pidi Norra ja Slovakkia omanikele kuuluv Slovalco 2023. aastal riigis lõpetama alumiiniumi tootmise. Ta kirjutas, et tegemist oli ühe kaasaegseima ja keskkonnasõbralikuma ettevõttega, mis andis 10 protsenti EL-i primaarse alumiiniumi toodangust. 

Fico teatas veel, et Euroopa on viimasel ajal kaotanud 1,5 miljonit tonni alumiiniumi tootmisvõimsusest, mistõttu suureneb sõltuvus impordist.

Fico pole ainus populistlik Euroopa riigijuht, kes kritiseerib EL-i kliimapoliitikat. Ka Tšehhi uus peaminister Andrej Babiš ütles hiljuti, et tema valitsus koostab kirja, milles kutsutakse Euroopat üles vaatama üle heitmekvootide kauplemissüsteemi. Hiljuti seadis süsteemi tõhususe kahtluse alla ka Austria, mis on Tšehhi ja Slovakkia naaberriik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Euractive, Brussels Signals, Bloomberg

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:35

Fico nõuab EL-i CO2 kauplemise süsteemi peatamist

19:21

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:06

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:55

Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatused kaotvad praegusel kujul toimivad hoiu-laenuühistud

18:55

Päevakaja (21.01.2026 18:00:00)

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

18:47

Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

18:43

Uus hoolduskompleks suurendab lennukite remondiäri Eestis kolmandiku võrra

18:39

Suvel alustab Ristil tööd Baltimaade suurim päikesepark

18:35

ERR Gröönimaal: USA ähvardused pole saare äridele veel mõju avaldanud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15:52

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

09:07

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

20.01

Põltsamaal tõusis jõgi üle kallaste Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

18:33

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

17:37

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

loe: kultuur

18:47

Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

18:35

Tallinna Linnateatris esietendub Mikk Jürjensi autorilavastus "Puhkus"

18:14

Universal Music sulgeb Eesti kontori Uuendatud

18:07

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

loe: eeter

16:58

"Pealtnägija": küberkiusamine halvas noore naise elu

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

Raadiouudised

15:35

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

15:30

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo