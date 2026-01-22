Narva linnavolikogu opositsioon esitas umbusaldusavalduse Stalnuhhinile

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla 15 saadikut Keskerakonnast (11) ja valimisliidust "Plaan B + Narva Linna Pulss" (4).

Avalduse luges ette Keskerakonna esindaja Jaan Toots, kes tegi ettepaneku arutada umbusaldusavaldust linnavolikogu erakorralisel istungil 29. jaanuaril. Linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin nõustus selle ettepanekuga.

Narva linnavolikogu 22. jaanuari istungil kavatsevad saadikud muuhulgas teha uue katse kinnitada linnavalitsuse struktuur ja koosseis. Siiski pole kindlust, et see õnnestub, kuna koalitsiooni ülekaal on napp.

Narvas moodustavad koalitsiooni fraktsioonid "Narva 2.0" (11) ja "Respekt" (5), kellel on kahe peale kokku 16 saadikut. Opositsioonis on Keskerakonna fraktsioon (11) ja saadikud valimisliidust "Plaan B + Narva Linna Pulss" (4). Kokku on Narva linnavolikogus 31 saadikut.